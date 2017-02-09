عبد العظيم: «التنسيق» تسعى لتوسيع وفد المعارضة

| جانبلات شكاي

نفى المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة حسن عبد العظيم نية المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا تشكيل وفد المعارضة إلى مؤتمر جنيف4 المزمع عقده في العشرين من شباط الجاري.

وفي مقابلة مع «الوطن»، قال عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة: أنا على صلة بالموضوع وما فهمته أنهم لن يتدخلوا في تشكيل الوفد وهو أمر متروك للمعارضة نفسها، ولكنهم طلبوا التكامل بتشكيل الوفد الواحد من كافة المنصات، موضحاً أن دي ميستورا لا يحدد في دعواته عدد أعضاء الوفد المفاوض.

وذكر عبد العظيم، أن «العليا للمفاوضات»، ستجتمع غداً الجمعة في الرياض لتشكيل وفد المعارضة، مؤكداً سعي «هيئة التنسيق» ليضم الوفد ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة و«الاتحاد الديمقراطي» الكردي.