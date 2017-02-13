عون: القيادة السورية تعمل على تحقيق مطالب شعبها

| وكالات

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن القيادة في سورية تتطلع إلى مطالب الشعب وتعمل على تحقيقها.

وفي مقابلة مع صحيفة «الأهرام» المصرية نشرتها أمس، قال عون قبيل زيارته المقررة لمصر اليوم: إن «الأزمة السورية تحتاج إلى حل سياسي، فالعمل المسلح داخل البلاد يؤدي إلى الخراب حتى لو انتصر حامل السلاح، لأنه لو انتصر فهو يحتاج للكثير من الوقت لكي يعيد البلد إلى الحياة الطبيعية».

وعن التعاون في الحرب على الإرهاب، اعتبر عون أن هذا الموضوع «يحتاج متابعة، ويتطلب تنسيقاً بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية، حتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة».