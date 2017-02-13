جنيف4 قد يكون آخر اجتماع يديره المبعوث الأممي إلى سورية … لافروف يطلب من دي ميستورا استخدام صلاحياته وتسمية وفد المعارضة

انتهت يوم أمس مهلة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا «الممددة» للمعارضات، بما فيها وفد الرياض، لتشكيل وفد واحد يجمع كل المنصات والمعارضات السورية، ويكون قادراً على التفاوض مع وفد الجمهورية العربية السورية في جنيف4، دون استجابة من الرياض ومن يقف خلفها، حيث أعلنت «الهيئة العليا للمفاوضات» أسماء وفدها مستثنية عدة منصات وعدة فصائل شاركت في أستانا، وهيمنت على أغلبية المقاعد بالتشارك مع الائتلافيين.

وقال مصدر في المنصات التي لم تدع إلى وفد الرياض: إن اللائحة التي تقدمت بها الهيئة العليا هي «اقتراح» ويمكن للمبعوث الأممي نسفه بأي لحظة لكونه هو من يوجه الدعوات لجنيف وغير ملزم بما تمليه الرياض.

وكانت منصتا موسكو والقاهرة قد توجهتا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس مطالبة بوفد عادل مؤلف من ثلاثة ممثلين لكل منصة (الرياض وموسكو والقاهرة) وثلاثة ممثلين عن الفصائل المسلحة وواحد عن باقي المنصات.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن على المبعوث الأممي الأخذ بصلاحياته المتعلقة بتشكيل وفد من المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف.

وقال لافروف خلال لقاء مع قناة «إن تي في»: إن أي شروط تضعها المعارضة قد تؤدي إلى تأجيل هذه الجولة من المفاوضات ما سيلحق أضراراً جدية بسمعة منظمة الأمم المتحدة.

وتعليقاً على كلام لافروف، قال مصدر دبلوماسي غربي في جنيف لـ«الوطن»: إن الاجتماع المقبل قد يكون الأخير لستيفان دي ميستورا الذي ينتهي تكليفه في الثامن من آذار المقبل وسط اتهامات من جهات عدة وجهت له بالتخاذل مع وفد الرياض وتلبية طلباتهم ورغباتهم وأن المبعوث الأممي فقد منذ مدة دوره «النزيه» ليبدو منحازاً لطرف دون سواه.

وفي تصريحه عبر الهاتف أوضح المصدر أنه في حال لم يفرض دي ميستورا في هذه الجولة الوفد الذي يضم كل المنصات، فإن عمله كمبعوث أممي بات مهدداً بالفعل وأن الساعات القليلة المقبلة ستكشف عن توجهاته.

وأضاف الدبلوماسي: «قد يدعو دي ميستورا إلى جنيف وفدين من المعارضة» لكن هذا الأمر هدفه إفشال جولة المفاوضات أو اعتبارها رمزية فقط ودون جدوى إلى أن يتم التوافق على وفد واحد لكل المنصات.

ورأى المصدر أن موعد انعقاد جنيف4 في العشرين من شباط الجاري (الإثنين المقبل) لا يبدو قائماً، ومعلومات عدة تتحدث عن تأجيل الموعد بضعة أيام إلى حين التوصل إلى اتفاق حول وفد المعارضة الواحد.