خلافات داخل وفد «معارضة الرياض» حول الشق السياسي

| وكالات

كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات داخل وفد «معارضة الرياض» إلى محادثات «جنيف 4» فيما يتعلق والشق السياسي، في وقت برزت خلافات بين وفد «معارضة الرياض» ووفود المعارضات الأخرى إلى «جنيف 4 « بما يخص طريقة التعامل مع تفجيرات حمص الإرهابية.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن المصادر، أن الخلافات تتمحور حول بند الحكومة، بين أعضاء «هيئة التنسيق الوطنية» في وفد «معارضة الرياض» وبين المقربين من السعودية بالوفد.

وبحسب المصادر فانه على عكس منطق المطالبين في وفد «معارضة الرياض»، باستبعاد الرئيس بشار الأسد، ترى «هيئة التنسيق» أن القرار 2254 لم يتحدث عن أشخاص ومصير أشخاص، إنما عن هيئة حكم أو حكومة شاملة يكون دورها الارتكاز على دستور جديد وإجراء انتخابات تحدد هي مستقبل الرئيس وباقي الشخصيات.

من جهته، ذكر رئيس وفد «منصة القاهرة» جهاد مقدسي أن وفد «معارضة الرياض» لم يدن هجمات حمص بصورة مباشرة لأن أعضاء «الهيئة العليا للمفاوضات» التي انبثق عنها الوفد يختلفون فيما بينهم حول تبني الحل السياسي حصراً دون العسكري للأزمة السورية، والأمر بالنسبة إليهم لم يحسم بعد وفق الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم».

وأوضح مقدسي أن «هناك إجابة عريضة وواسعة عندما يتعلق الأمر بإدانة الهيئة العليا للتفجيرات الإرهابية، لأن هناك آراء مختلفة ضمن الهيئة بجانبها العسكري لم تحسم بخصوص تبني الحل السياسي حصراً دون العسكري، لذلك تكون التجربة انعكاسا لهذا التنوع».

وأضاف: «لذلك فإنهم أدلوا بتصريح من شأنه إرضاء الجماعات المسلحة»، مشيراً إلى أنه يعتبر هذا الموقف «خطأً سياسياً».

وتابع مقدسي: «أحياناً يحاولون إرضاء الجميع، أعتقد أن السياسيين يجب عليهم أن يقودوا العملية بدلاً من الخضوع للعسكريين»، مشدداً على أنه يتعين على «الهيئة العليا للمفاوضات» تحديد موقفها بوضوح أمام أعضائها الذين لا يزالون يؤمنون بالحل العسكري للأزمة السورية.

يشار إلى أن رئيس وفد «معارضة الرياض» نصر الحريري لم يدن خلال مؤتمر صحفي أجراه أول من أمس، الهجمات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مركزين أمنيين صباح السبت في مدينة حمص وتبنتها «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر «جبهة النصرة» الإرهابية أحد مكوناتها الرئيسية.

فيما أعلن مقدسي إدانة منصة القاهرة لتفجيرات حمص، وقال: «إنها عملية إرهابية، و«جبهة النصرة» تنظيم إرهابي مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة»، مضيفاً: إنه وجه رسالة إدانة للمبعوث الأممي.

كما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن رئيس منصة موسكو قدري جميل قوله إن وفد المنصة يدين تفجيري حمص الإرهابيين.