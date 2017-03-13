وفد برلماني أوروبي أكد أنه سيعمل على تصويب وجهات النظر الخاطئة في بلدانهم … الرئيس الأسد: دعم دول أوروبية للإرهاب أدى إلى انتشاره فيها

| وكالات

اعتبر الرئيس بشار الأسد، أن دعم العديد من الدول الأوروبية للتطرف والإرهاب في سورية أدى إلى ما نشهده اليوم من انتشار للإرهاب وتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تلك الدول.

والتقى الرئيس الأسد، أمس، وفداً برلمانياً أوروبياً برئاسة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي خافيير كوسو. وتناول الحديث خلال اللقاء، بحسب بيان رئاسي نشرته وكالة «سانا»، مستجدات الأوضاع في سورية وسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها الشعب السوري وآفاق إيجاد الحلول الناجعة لإنهاء هذه الحرب.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن «حجم التضليل الذي مارسته معظم وسائل الإعلام الغربية على مدى سنوات الحرب في سورية وفقدانها للمصداقية حتى من قبل الرأي العام الغربي نفسه أسهم في زيادة وتيرة الزيارات التي يقوم بها البرلمانيون الأوروبيون إلى سورية بهدف الاطلاع على الواقع وإيصال صورة حقيقية لشعوبهم عما يجري».

وأكد الرئيس الأسد، أن «السياسات الخاطئة التي انتهجتها العديد من الدول الأوروبية تجاه سورية والمنطقة عموماً والمتمثلة بدعم التطرف والإرهاب وفرض العقوبات الاقتصادية على الشعوب أدت إلى ما نشهده اليوم من انتشار للإرهاب وتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تلك الدول».

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الذين ينتمون إلى دول وأحزاب أوروبية متعددة عزمهم المضي في جهودهم الهادفة إلى تصويب وجهات النظر الخاطئة سواء على المستوى السياسي أم الشعبي تجاه ما يجري في سورية ومواصلة العمل من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد وسورية ورفع العقوبات المفروضة عليها ما من شأنه أن يسهم في عودة السلام والاستقرار إلى هذا البلد.

وفي الإطار ذاته التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم الوفد البرلماني الأوروبي حيث أكد المعلم، وفق ما ذكرت «سانا»، أن سورية تدعم وتتجاوب مع كل الجهود الصادقة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة فيها عبر تشجيع الحوار بين السوريين أنفسهم ممن يسعون إلى مصلحة سورية فقط من دون أي تدخل خارجي وكذلك عبر تعزيز المصالحات الوطنية.

حضر اللقاء معاون وزير الخارجية والمغتربين محمد أيمن سوسان ومستشار الوزير أحمد عرنوس ومدير إدارة أوروبا بسام درويش ومدير إدارة المكتب الخاص في الوزارة محمد العمراني.

ويضم الوفد عدداً من النواب في البرلمان الأوروبي إلى جانب أساتذة جامعات وعدد من الصحفيين ومراسلي المحطات والصحف الأوروبية.

والتقى الوفد البرلماني الأوروبي السبت رئيس مجلس الشعب هدية عباس وأكد كوسو، أنهم «لن يتوقفوا عن العمل الجاد من أجل استئناف العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشعب في سورية».

كما التقى الوفد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، السبت، وأكد كوسو أن أعضاء الوفد يتطلعون لإعادة العلاقات بين البرلمان الأوروبي وسورية إلى طبيعتها مبدين إعجابهم بمشروع المصالحات.