في الجولة الثالثة من بطولة الاتحاد الآسيوي .. مواجهة عسيرة بين الوحدة والقوة الجوية

| نورس النجار

يلعب فريق الوحدة عند الثانية والنصف عصر اليوم مباراته الثالثة في ثالث جولات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي تحت عنوان أكون أو لا أكون، وأوقعت القرعة فريقينا الجيش والوحدة إلى جانب الفرق العراقية، واليوم يلعب الوحدة أمام القوة الجوية العراقي الذي يحسب له ألف حساب، فالقوة الجوية حامل اللقب وفي المركز الثاني بالمجموعة الثانية بأربع نقاط، يدخل المباراة بهدف تعديل موقعه، وكسب النقاط المضاعفة، على حين الوحدة ليس لديه بديل من الفوز، حيث إن الفوز سيبعده بفارق خمس نقاط، وبالتالي سيكون الطريق أسلك إلى الدور الثاني.

المباراة صعبة على فريق الوحدة، ولاسيما أنه حتى الآن لم يظهر بالصورة وبالشكل المتوقع منه، ولا يمكن وضع الحجة بالمدرب، فالكابتن حسام السيد مشهود له بالكفاءة من جهة، ومن جهة أخرى فقد استلم بعد رأفت محمد فريقاً منسجماً وما عليه سوى تنفيذ أفكاره التدريبية، وإن كان الحس الهجومي في فريق الوحدة قوياً، فإن الأسلوب الدفاعي بدا واضحاً خلال مباراتيه السابقتين، وإذا أضفنا إلى ذلك نوعية اللاعبين فهي بشكل عام جيدة وإن كان يشوبها أعمار بعض اللاعبين الذين تعدوا الخامسة والثلاثين، وعلى الرغم من وزنهم داخل أرض الملعب إلا أن نفعهم للفريق في المباريات المحلية أكبر منه آسيوياً، فمهما احتاجت مباريات آسيا للخبرة، فهي أيضاً تحتاج لروح الشباب وللمهارة، وربما تتفوق علينا الفرق الأخرى في امتلاكها لمحترفين من الخارج، إلا أن هذا لا يعتبر عائقاً أمام تقدم الفريق وتحقيقه للنتائج الإيجابية مادامت الراحة النفسية موجودة، واللاعبون يكافؤون في حالة الفوز.

الروح والإصرار والتحدي ستكون عنواناً للوحدة في مباراته اليوم، والتأهل ليس سهلاً كما كان خلال النسخ السابقة من البطولة وهذا ما تحدثنا عنه مراراً، والضرورة ملحة لكيلا ندخل بقفص أفضل ثان، وعلى فريقنا العمل لضمان التأهل المباشر بغض النظر عن الأرقام والاحتمالات.

فريق خبير

القوة الجوية من أصحاب الخبرة في البطولة وحامل لقبها، ويعتمد على أسلوب التأهل على المرتاح والضرب بقوة في المراحل المتقدمة وهذا ما شاهدناه خلال النسخة الماضية، عندما استطاع الوحدة تحقيق الفوز في دور المجموعات ذهاباً 5/2 إلا أن القوة الجوية انتفض إياباً وفاز بهدف، ومن ثم تجاوز الجيش بالأربعة في إياب ربع النهائي بعد التعادل 1/1 واستطاع الظفر بعدها باللقب.

مقتطفات

• وفقاً لما وصلنا فقد صرح الكابتن حسام السيد مدرب الوحدة بأن الإرادة والتصميم موجودان عند اللاعبين للظفر بالنقاط الثلاث، ويجب التعامل بهدوء مع المباراة والابتعاد عن الضغوط لتحقيق نتيجة تسعد عشاق البرتقالي.

• سيغيب قصي حبيب بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة، بالإضافة لعدم تماثل اللاعب شعيب العلي وخالد مبيض، وأكد معالج الفريق مهند سعدية أن وضع العلي والمبيض ليس مقلقاً كثيراً وكان هناك الكثير من العمل ليكونا جاهزين للقاء، كما شارك علي رمال بتدريبات الفريق الأخيرة بعد تشافيه من الإصابة.

• أكد مدرب القوة الجوية باسم قاسم أن مباراته أمام الوحدة مصيرية وتمثل أهمية كبيرة للحفاظ على اللقب، وهناك تصميم على المضي قدماً وإكمال المشوار رغم معرفتنا بصعوبة المهمة، كان لنا معسكر في الدوحة لتقليل جهد السفر على اللاعبين ورفع الإعداد البدني والجاهزية الفنية من خلال تكثيف الوحدات التدريبية، الاستعدادات تسير بشكل جيد ونحن متفائلون بتحقيق النقاط الثلاث ولا بديل منها لإيقاف الوحدة وتصدرنا الترتيب، يغيب عن الفريق عدد من اللاعبين المؤثرين وهم أسامة علي وأحمد عبد الأمير وهمام طارق بسبب الإصابة، بالإضافة إلى موسى كابيرو لأسباب إدارية، مشيراً إلى أن عودة زاهر ميداني للتدريبات مؤشر إيجابي قبل المواجهة.

بعثة الوحدة

تألفت بعثة الوحدة من غياث دباس رئيساً للبعثة ومديراً للفريق والكابتن حسام السيد مدرباً ووليد الشريف مساعداً للمدرب وسامر ريحاني مدرباً للحراس وأنور كيكي وبهاء مستو إداريين ومهند سعدية معالجاً ويونس المصري منسقاً إعلامياً ومن اللاعبين: طه موسى، رضوان الأزهر، عمرو ميداني، هادي المصري، شعيب العلي، برهان صهيوني، إبراهيم العبدالله، علي دياب، وائل عيان، علي رمال، محمد الحسن، رجا رافع، عبد الهادي شلحة، علي رمضان، محمد غباش، خالد المبيض، محمد فارس، أسامة أومري، ماجد الحاج، محمد علي.

لقاءات الوحدة مع العراق

في كأس الاتحاد الآسيوي بنسخة 2014 التقى الوحدة مع الشرطة العراقي وخسر ذهاباً 1/3 وتعادل إياباً صفر/صفر، وفي نسخة 2016 لعب مع القوة الجوية في دور المجموعات وفاز ذهاباً 5/2 وخسر إياباً صفر/1 ولعب مع الطلبة في دورة دمشق عام2005 وفاز 2/صفر، ولعب مع القوة الجوية في دورة حمص الودية 2007 وتعادلا 3/3.