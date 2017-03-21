دي ميستورا يزور موسكو قبيل انعقاد «جنيف5».. ووفدا الجمهورية العربية السورية و«منصة الرياض» سيشاركان … لافروف يؤكد أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية عن طريق الحوار في أستانا وجنيف

| الوطن- وكالات

استبقت روسيا انعقاد الجولة الخامسة من مباحثات جنيف المقرر الخميس المقبل بتأكيد أهمية التوصل إلى حل لتسوية الأزمة في سورية عن طريق الحوار في أستانا وجنيف مشددة على أهمية «حل النزاعات بالجهود المشتركة ودون تدخلات خارجية»، وأعلنت عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى موسكو قبل انطلاق هذه الجولة التي تأكد مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية فيها ووفد «منصة الرياض» للمعارضة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان في طوكيو أمس، حسب وكالة «سانا» للأنباء: «بناء على طلب زملائنا اليابانيين تحدثنا بالتفصيل عن الجهود التي تقوم بها روسيا الاتحادية لوقف خطر الإرهاب في سورية وتأمين التسوية السياسية لهذه الأزمة عن طريق منصتي أستانا وجنيف».

وأضاف لافروف: «ناقشنا مسائل زيادة نجاعة مكافحة الإرهاب وغيرها من التهديدات والتحديات وشددنا على أهمية حل النزاعات بالجهود المشتركة ودون تدخلات خارجية».

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الخامسة من الحوار السوري السوري في جنيف في 23 آذار الجاري، بعد أن اختتمت الجولة الرابعة في الثالث من الشهر نفسه بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود من «المعارضات».

واستمرت الجولة حينها ثمانية أيام بين وفد الجمهورية العربية السورية ووفود من المعارضات برعاية أممية جرى خلالها الاتفاق على جدول أعمال مكون من أربع سلال يتم بحثها بالتوازي وهي: الحكم، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب، وذلك خلال الجولة المقبلة من جنيف.

على خط مواز، أعلن ممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في تصريحات للصحفيين بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية سيزور موسكو خلال اليومين القادمين قبل بدء الجولة الخامسة من الحوار السوري في جنيف.

وقال بوغدانوف: «سيجري دي ميستورا محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول عملية التسوية السلمية في سورية». وأشار بوغدانوف إلى أن وفد الجمهورية العربية السورية أكد مشاركته في الجولة الخامسة من محادثات جنيف حول تسوية الأزمة في سورية وقال: «نحن نأمل ونؤيد بالطبع حضور ممثلي المعارضة».

وأكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى مباحثات جنيف بشار الجعفري خلال حوار مع قناة «الإخبارية السورية» ليل الأحد عزم وفد الجمهورية العربية السورية على الذهاب إلى الجولة الخامسة من جنيف والعمل حسب جدول الأعمال الذي أنتجته الجولة الرابعة من جنيف والمتضمن أربع سلات وتفرعاتها.

ولفت بوغدانوف إلى «أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قد يتوجه إلى جنيف للمشاركة بالمحادثات أو يمكن أن يمثل روسيا مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين وربما أنا ولكني حتى الآن لا أخطط لذلك».

إلى ذلك أعرب بوغدانوف عن رغبة روسيا أن تلعب الولايات المتحدة الأميركية دوراً بناء أكثر في حل الأزمة في سورية وقال: «لدى موسكو وواشنطن تقليد جيد بالرئاسة المشتركة حيث لعب وزير خارجيتنا ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري دور الرئاسة المشتركة في اجتماعات المجموعة الدولية لدعم سورية واللقاءات الأخرى.. وبالنسبة لنا سيكون من الجيد ليس فقط مواصلة هذه الممارسة وإنما تعزيزها وتقويتها». من جانبه قال مستشار «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، يحيى العريضي: إن ممثلي المعارضة المسلحة يشكلون جزءاً أساسياً من وفد الهيئة العليا لمفاوضات جنيف، الذي يترأسه نصر الحريري، «وفد المعارضة سيرأسه نصر الحريري، وسيكون الوفد بالتركيبة والبنية ذاتها الممثلة لمختلف القطاعات السورية من الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق والفصائل الثورية والمستقلين وشخصيات وطنية»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأشار إلى أن الدعوات وجهت، وأن الوفد سيحضر في الـ22 من هذا الشهر للبدء بالمفاوضات المقررة في الـ23 من الشهر الجاري.

كما أعلن العريضي أن الهيئة تناقش الورقة الإجرائية التي قدمها دي ميستورا، والسلال الموجودة فيها.