المتحدث باسم الكرملين: موسكو مستمرة في القتال الفعلي ضد تنظيم داعش

| وكالات

أكدت روسيا أنها مستمرة فعلياً وعلى الأرض في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في سورية على حين تناقش الدول الأخرى هذا الأمر.

ونقلت وكالة «سانا» للأنباء عن وكالة «تاس» الروسية، أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحفيين أمس، تعليقاً على عدم مشاركة روسيا في مؤتمر مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة: إن «روسيا تواصل فعلياً وعلى الأرض القتال على مدار الساعة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سورية في حين تناقش الدول الأخرى هذا الأمر».

وكان ممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف دعا الإثنين الماضي الولايات المتحدة الأميركية إلى لعب دور بناء أكثر في حل الأزمة في سورية. ورداً على سؤال فيما إذا كانت روسيا تنوي زيادة عدد قواتها في المنطقة قال بيسكوف: إن «وزارة الدفاع الروسية هي المخولة بالإجابة عن هذا السؤال ولكن إذا ما أردنا الحديث عن إستراتيجيتنا هناك فإنها تتمثل بمواصلة تقديم الدعم للقوات السورية في محاربتها الإرهابيين وتنظيم داعش الإرهابي». وكانت وزارة الدفاع الروسية جددت مطلع الشهر الجاري تأكيدها استمرار دعم الطيران الروسي للجيش العربي السوري في حربه على تنظيمي داعش وجبهة النصرة المدرجين على اللائحة الدولية للإرهاب.

ولفت بيسكوف إلى أنه «لن يكون من الممكن تحقيق النصر ضد تنظيم داعش من دون تعاون دولي واسع».

إلى ذلك رفض بيسكوف التعليق على التحضير لاجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب وعلى تقارير حول لقاء لبوتين مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون قائلاً: إن «هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة الخارجية».

إلى ذلك أكد المتحدث الرئاسي الروسي أن الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام غربية بشأن حصول المرشح للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون على أموال لتنظيم لقاء بين بوتين ورجال أعمال «عارية من الصحة»، مشيراً إلى أن جميع لقاءات بوتين تنظمها إدارة البروتوكول لديه ومن المستحيل وجود أي دور للوساطة هنا.

وأضاف بيسكوف: إن «هذه الأخبار مزورة»، موضحاً أن شركة «توتال» موجودة في روسيا وتقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة والشركة موجودة في سوقنا وليست بحاجة إلى وساطة لتنظيم لقاء مع الرئيس.

وفي إطار إسهام روسيا في مكافحة الإرهاب في سورية، جرت مراسم تخرج مجموعة من كاشفي الألغام العسكريين السوريين من مركز التدريب التابع للقوات المسلحة الروسية في حلب الثلاثاء.

كانت هذه المجموعة دفعة ثانية من الباحثين عن الألغام في الجيش العربي السوري الذين أكملوا تدريبهم في المركز المذكور الذي افتتح رسمياً في 31 كانون الثاني الماضي، وسيقوم الخريجون بنزع ألغام زرعها مسلحون من داعش في حلب.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الروسية أثناء مراسم التخرج، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن «خبراء من المركز دربوا وأعدوا هؤلاء النقابيين بشكل جيد».