موسكو: تفاؤل باريس حول تحرير الرقة غير واقعي

| وكالات

بعدما أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة أن الرقة «محاصرة» والمعركة لاستعادتها ستبدأ «في الأيام المقبلة»، اعتبر المتحدث باسم الجيش الروسي ايغور كوناشنكوف في بيان أمس، وفق وكالة «أ ف ب» أن «تفاؤل وزير الدفاع الفرنسي الذي أعلن إتمام تطويق الرقة (…) لا صلة له بالواقع والوضع الميداني».

ولفت كوناشنكوف إلى أن مدة العملية ونجاحها يبقيان رهنا بقدرة الأطراف على «تنسيق تحركاتهم مع القوات التي تتصدى للإرهاب في سورية».

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون وفق وكالة «رويترز» للأنباء: إن «وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيجتمع مع كبار المسوؤلين الأتراك في أنقرة هذا الأسبوع لإجراء محادثات قد تكون حاسمة في الحملة المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة مدينة الرقة من داعش».

ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية تفاصيل إضافية عن زيارة تيلرسون إلا أن «رويترز» نقلت عن مسؤولين كرديين يوم الجمعة قولهما: إن «التحالف» يساعد في تدريب قوة للشرطة من أجل مدينة الرقة استعدادا لاستعادتها من قبضة المتشددين. وكانت «قوات سورية الديمقراطية» مدعومة بقوات أميركية وصلت إلى مناطق قريبة من سد الفرات أول من أمس قبل أن تنسحب لاحقاً!