ترجيحات بمعاودة داعش تنفيذ اتفاق الخروج من جنوب دمشق

رجح مصدر قيادي فلسطيني أن يعود تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ اتفاق قديم يقضي بخروجه من جنوب دمشق في ظل حالة الحصار المفروضة عليه و«موقفه الضعيف»، وكذلك الهزائم التي يمنى بها في مناطق تواجده في سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن»، اعتبر القيادي الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن احتمال انسحاب مقاتلي داعش في الحجر الأسود ومخيم اليرموك، كما تم في ريف السويداء، «قائم لكن كل الاحتمالات مفتوحة، هؤلاء لهم قيادات وامراء يتلقون تعليماتهم منهم».

وأضاف: «موقفهم ضعيف وتقديرنا أنه في ضوء الحصار الموجودين فيه وفي ضوء ضعف موقفهم وإذا تم تنفيذ اتفاق مصالحة في بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا وحي التضامن، قد يطلبون تنفيذ الاتفاق وإلا فسيواجهون ضغطاً عسكرياً لتنفيذه».