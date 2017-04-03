دي ميستورا يضع حداً لشروط المعارضة المسبقة

| الوطن – وكالات

نقلت مصادر دبلوماسية عن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أنه «طلب من المعارضة السورية ضرورة قراءة الموقف الأميركي الذي ينص على أن الأولوية في سورية لهزيمة داعش وليس مصير (الرئيس بشار) الأسد».

وبحسب موقع «العربية الحدث»، فقد كانت رسالة المبعوث الأممي لأطراف المعارضة بحسب المصادر الدبلوماسية هي: «لا تطلبوا البحث في مصير (الرئيس) الأسد»، وذكّر دي ميستورا «بضرورة قراءة الموقف الأميركي جيداً، لأن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، صرح (خلال زيارته الخميس الماضي لأنقرة) أن مصير (الرئيس) الأسد سيحدده الشعب السوري، تلاه تصريح آخر للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، كشفت فيه أن أولوية بلادها لم تعد تركز على إسقاط رئيس النظام، وهذا ما تبنّاه البيت الأبيض أيضاً».