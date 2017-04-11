أكد الحاجة لمزيد من التنسيق بين الجيشين السوري والعراقي … المقداد: تركيا لا تريد كشف مواقفها حول سورية

| وكالات

كشف نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن تركيا طلبت إجراء لقاء الدول الضامنة لمسار أستانا المزمع عقده في طهران في 18 – 19 الجاري وراء أبواب مغلقة، بعيداً عن الإعلاميين، موضحاً في تصريح صحفي لوكالة «نوفوستي» أن «ذلك لعدم كشف الموقف التركي» حول سورية.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أعلن وفق «سانا» أن بلاده «تنتظر حالياً الحصول على المزيد من المعلومات من الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن الاجتماع المخطط له في طهران ومن ثم اجتماع أستانا في الثالث والرابع من الشهر المقبل».

وخلال مقابلة أخرى مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أكد المقداد أن هناك حاجة للمزيد من التنسيق بين الجيشين السوري والعراقي في محاربة الإرهاب، مضيفاً إن «الحرب المعلنة على داعش في كلا البلدين هي حرب على عدو واحد وأي انتصار في العراق يخدم سورية والعكس صحيح».