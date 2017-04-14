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نواب فرنسيون: متضامنون مع سورية ضد الإرهاب

الخميس, 13-04-2017

أكد نواب فرنسيون خلال ندوة عقدت في باريس بمبادرة من النائبين الفرنسيين تيري مارياني ونيكولا دويك تضامنهم الكامل مع سورية في مواجهة الإرهاب، مشيرين إلى أن سورية تدافع عن العالم أجمع، وموجهين التحية للجيش العربي السوري الذي يكافح هذا الإرهاب ويساهم في حماية الفرنسيين.
وأكد بيان لوزارة الخارجية والمغتربين تلقت «الوطن» نسخة منه أمس، أن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان حضر الندوة وأكد خلالها أن تدخل بعض القوى الإقليمية والدولية في شؤون سورية هو السبب الأساس وراء العدوان الإرهابي الذي تتعرض له.

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