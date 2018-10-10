إدارة مخيم الركبان: لا واشنطن ولا «مغاوير الثورة» يساعدوننا

| وكالات

اتهمت إدارة «مخيم الركبان» الولايات المتحدة وميليشيا «مغاوير الثورة»، الموجودين في معبر «التنف» مع العراق والقريب من المخيم، بالتقاعس عن نجدتهم.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن رئيس ما يسمى المكتب الإعلامي في الإدارة المدنية للمخيم قوله: إن ميليشيا «مغاوير الثورة لا يقدم للمخيم شيء، ولا نريد منهم سوى أن يتركونا وشأننا، وألا يشتروا المواد الموجودة في السوق ويقوموا بتخزينها لمصلحتهم».

وأضاف: إن إدارة المخيم جلست أكثر من مرة مع قادات من «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية و«مغاوير الثورة» من أجل الحديث عن أوضاع المخيم وتأمين المواد الغذائية له، ولكن كان ردهم «بأن عملهم عسكري ولا يستطيعون تقديم شيء للمخيم».