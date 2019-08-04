عربي ودولي

تكليف ولد الشيخ سيديا بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة

| روسيا اليوم

الإثنين, 05-08-2019

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إسماعيل ولد الشيخ سيديا، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة التي رأسها أحمد سالم ولد البشير.
وكان ولد البشير قدم استقالة حكومته للرئيس الغزاوني، وفقا لما ذكرته وكالة «الأخبار» الموريتانية.
وجاء قرار ولد البشير في ختام لقاء جمعه مع الرئيس ولد الغزواني في القصر الرئاسي، في الوقت الذي يترقب فيه الموريتانيون إعلان ولد الغزواني عن أول وزير توكل إليه مهمة تشكيل الحكومة.
وأدلى رئيس الحكومة المستقيل بتصريح قال فيه: «بسم اللـه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، كان لي الشرف أن استقبلني للتو فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبهذه المناسبة قدمت له استقالة الحكومة».
وأضاف «أنتهز هذه الفرصة لأشكر الفريق الحكومي المنصرف، وكل من ساهم في تسهيل مهمتي طيلة الأشهر الماضية، كما أتمنى للحكومة التي ستشكل النجاح والتوفيق في تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية وأشكركم».

مقالات ذات صلة

الإثنين, 05-08-2019

واشنطن تعلن أن عقوباتها الجديدة ضد روسيا لا تشمل إلا الشركات الحكومية للأخيرة … روما: سنعمل على إعادة العلاقات الجيدة مع موسكو

الإثنين, 05-08-2019

توقيع إعلان دستوري سوداني يؤذن بتشكيل حكومة انتقالية

الإثنين, 05-08-2019

عباس يترأس اجتماعاً للجنة فلسطينية خاصة بإلغاء الاتفاقيات مع «إسرائيل»

الإثنين, 05-08-2019

«سفاح تكساس» تحدث عن خيبة أمل وإحباط ممزوجين بالغضب إزاء الواقع الأميركي … ترامب: إطلاق النار عمل جبان ولا مبرر لقتل الأبرياء.. وبوتين يعزي

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock