تكليف ولد الشيخ سيديا بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إسماعيل ولد الشيخ سيديا، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة التي رأسها أحمد سالم ولد البشير.

وكان ولد البشير قدم استقالة حكومته للرئيس الغزاوني، وفقا لما ذكرته وكالة «الأخبار» الموريتانية.

وجاء قرار ولد البشير في ختام لقاء جمعه مع الرئيس ولد الغزواني في القصر الرئاسي، في الوقت الذي يترقب فيه الموريتانيون إعلان ولد الغزواني عن أول وزير توكل إليه مهمة تشكيل الحكومة.

وأدلى رئيس الحكومة المستقيل بتصريح قال فيه: «بسم اللـه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، كان لي الشرف أن استقبلني للتو فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبهذه المناسبة قدمت له استقالة الحكومة».

وأضاف «أنتهز هذه الفرصة لأشكر الفريق الحكومي المنصرف، وكل من ساهم في تسهيل مهمتي طيلة الأشهر الماضية، كما أتمنى للحكومة التي ستشكل النجاح والتوفيق في تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية وأشكركم».