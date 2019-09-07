دورة القسم والنصر

على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد نجح القائمون على رياضة السويداء في إعادة إحياء بطولة القسم الدولية للسيدات من جديد بعد فترة انقطاع، حيث ستنطلق في نسختها 14 يوم الخميس القادم، وتستمر لخمسة أيام بمشاركة قاسيون (دمشق)، الأشرفية (ريف دمشق)، الحرية (حلب)، تشرين وحطين (اللاذقية) بالإضافة إلى العربي من (السويداء)، وستقام المباريات بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يفوز باللقب صاحب أكبر عدد من النقاط.

مع العلم أن دورة القسم انطلقت في دورتها الأولى عام 2002، وأصبحت دولية عام 2003، وفاز بألقابها الماضية كل من سبورتينغ المصري ثلاث مرات، ومرة واحدة منتخب لبنان، ومرتان الانترانيك اللبناني، ومرة واحدة لنادي الحرية، فيما تمكن منتخب السويداء من الظفر باللقب مرتين، وكانت النسخة الأخيرة من نصيب نادي الثورة الدمشقي.