انطلاق تصوير «365 يوم وربع»

بدأ المخرج السوري يمان إبراهيم منذ أيام قليلة تصوير المشاهد الأولى من لوحات مسلسل «365 يوم وربع».

المسلسل كوميدي اجتماعي، وهو عبارة عن مجموعة لوحات مستمدة من حياة الناس بمختلف شرائحهم، سواء كانوا ناساً عاديين أم مسؤولين أم مشاهير، وتسلط الضوء على التفاصيل اليومية التي يعيشونها ومشاكلهم ومعاناتهم بطريقة كوميدية ناقدة.

ويلعب بطولة العمل مجموعة من الفنانين السوريين منهم محمد حداقي ويزن السيد ومحمد خير الجراح ونادين قدور وصفاء رقماني وجمال العلي وتولاي هارون وسوار الحسن، إضافة إلى عدد من الممثلين الشباب منحهم المخرج فرصة الظهور للمرة الأولى، على حين سينضم في اللوحات القادمة مجموعة جديدة من النجوم.

المخرج سبق وأعلن في مؤتمر صحفي أن العمل لن يقتصر على عدد محدد من الحلقات وسيعرض بداية على «يوتيوب»، كما أرجع سبب تسميته «365 يوم وربع» بأن العنوان يبدو مثيراً ولافتاً ويطرح تساؤلات حول معناه لذا تم اختياره.