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القهوة تخفض أخطار صحية متنوعة

| وكالات

السبت, 02-11-2019

اكتشف العلماء أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد ومرض السكري.
وأجرى خبراء كلية بايلور للطب دراسة شاملة بمشاركة 34 شخصاً أخذوا خلالها 97 عينة من مختلف أجزاء الغشاء المخاطي للقولون وقارنوا انتشار مختلف أنواع البكتيريا في الأمعاء على أساس أعلى وأقل كمية كافيين يتناولها المشاركون في الدراسة، واتضح للباحثين أن المجموعة الأولى تملك في أمعائها بكتيريا مفيدة مضادة للالتهابات وأعداداً قليلة من البكتيريا الضارة.
وأشار الباحثون إلى أن هذا التركيب يلعب دوراً مهماً في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض الكبد.

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