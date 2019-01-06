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الرئيس الأسد يهنئ الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد

| الوطن- وكالات

الإثنين, 07-01-2019

بتكليف من الرئيس بشار الأسد قدم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، التهاني للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ووفق ما أوردت وكالة «سانا» للأنباء، زار عزام المطران نالبنديان ونقل تهاني الرئيس الأسد بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام له ولأبناء الطائفة الكريمة وتمنياته لهم بالسعادة والتوفيق. ‏
من جانبه عبر المطران نالبنديان عن تقديره للرئيس الأسد على لفتته الكريمة وامتنانه له على مشاركته أبناء الطوائف المسيحية في سورية أعيادهم ومسراتهم، مؤكداً أن اللحمة الوطنية وتماسك الشعب السوري كانت من أسباب صموده، وعاملاً من عوامل انتصاراته، ومتضرعاً إلى اللـه تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وأن يوفق الرئيس الأسد ويرعاه برعايته وأن يوفق مساعيه لما فيه خير الوطن والأمة.
وتحتفل الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في سورية التي تسير وفق التقويم الشرقي في السادس من كانون الثاني بعيد الميلاد المجيد، حيث أقيم في كنيسة مارسركيس في دمشق وتوابعها أمس، احتفال ديني كبير بهذه المناسبة ترأسه المطران نالبنديان وعاونه لفيف من الكهنة وجوقة التراتيل التابعة للكنيسة بحضور حشد كبير من المصلين. ‏
كما احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الشرقي في حلب بعيد الميلاد المجيد وأقيمت الصلوات والقداديس في كنيستي السيدة العذراء للأرمن الأرثوذكس وبيت ايل للأرمن البروتستانت، وكذلك في اللاذقية وفي الحسكة حيث أقامت كاتدرائية العائلة المقدسة للأرمن الكاثوليك أمس احتفالاً دينياً تضمن قداساً وصلوات وترانيم دينية احتفاء بعيد معمودية السيد المسيح.

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