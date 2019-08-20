مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في غارات للجيش اليمني … خارجية هادي تطالب بوقف دعم الإمارات للمجلس الانتقالي

قالت وزارة الخارجية اليمنية أمس: إنها ترفض استمرار الدعم الإماراتي لقوات المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال جنوبي البلاد.

ونقل الحساب الرسمي للوزارة على «تويتر» عن نائب وزير الخارجية، محمد الحضرمي قوله: «إن ما تشهده محافظة أبين من تصعيد غير مبرر من قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات أمر مرفوض وغير مقبول وسيعمل على تقويض وإفشال جهود الوساطة التي نقدرها كثيراً من الأشقاء في السعودية».

وأضاف الحضرمي: «نرفض استمرار تقديم الدعم الإماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الخارجة عن القانون والدولة في اليمن، ونجدد المطالبة بإيقافه بشكل فوري وكامل».

وقال مصدر محلي مسؤول لوكالة أنباء «شينخوا»: إن اشتباكات عنيفة اندلعت، فجر أمس بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وأكد أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في أنحاء متفرقة من المدينة.

وبحسب المصدر فإن الاشتباكات اندلعت على خلفية محاصرة قوات الانتقالي لعدد من المعسكرات والمقرات الأمنية والحكومية في المدينة، ومحاولتها السيطرة على المدينة كلياً.

وتحدثت تقارير إعلامية، عن تعزيزات عسكرية كبيرة للمجلس الانتقالي وصلت صباح أمس إلى مدينة زنجبار قادمة من مدينة عدن المجاورة.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال الأسبوع الماضي على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد بعد أيام من الاشتباكات مع القوات الحكومية.

وفي سياق آخر قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون في عملية إغارة للجيش اليمني واللجان الشعبية أمس في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري لموقع «المسيرة نت» أن وحدات من الجيش واللجان أغارت على مواقع لمرتزقة العدوان حول مجمع المتون في المحافظة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأحبط الجيش واللجان أمس الأوّل هجوماً لمرتزقة العدوان على مواقعهم غرب جبل النار قبالة جيزان وكبدوهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

من جهة أخرى شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية 15 غارة على مناطق الجبل الأسود قرب منطقة عصر ومديرية سنحان في العاصمة صنعاء.

واستشهدت امرأة يمنية أمس الأوّل إثر تعرضها لنيران مرتزقة العدوان في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، كما أصيب طفلان إثر قصف لتحالف العدوان على مديرية الحوك في محافظة الحديدة غربي اليمن.