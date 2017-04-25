محافظ حمص: «الوعر» خال من المسلحين بحلول 13 أيار.. وتوقف أنفاق برزة يضغط على ميليشيات الغوطة … الجيش يسقط خان شيخون نارياً.. وموسكو: استعداد للتوقف لإدخال محققي «الكيميائي»

| الوطن – وكالات

أعلن محافظ حمص طلال البرازي أن حي الوعر في المدينة سيكون خالياً من السلاح والمسلحين بحلول 13 الشهر المقبل، بموازاة استمرار تقدم الجيش العربي السوري شرقي العاصمة وتمكنه من السيطرة على جميع أنفاق حي القابون باتجاه الغوطة الشرقية إضافة إلى تقدمه بريف حماة الشمالي وسيطرته نارياً على مدينة خان شيخون، على حين أعلنت موسكو أن الجيش مستعد لإيقاف عملياته على المدينة «للسماح بوصول خبراء للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم».

ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري أن الجيش استعاد بلدات وقرى المصاصنة وزور الحيصة وزور الطيبة وقضى على أكثر من 300 إرهابي بريف حماة الشمالي، وبذلك يقترب أكثر من حدود محافظة إدلب وسط «إعلان الميليشيات المسلحة والمتمثلة بإرهابي جبهة النصرة و«الجيش الحر» النفير العام في المحافظة»، وفقاً لنشطاء على «فيسوك» أكدوا أن الجيش بات يسيطر نارياً على مدينة خان شيخون.

بموازاة ذلك وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أمس، أن قيادة القوات المسلحة السورية أعربت بطلب من وزارة الدفاع الروسية عن استعدادها لوقف القتال في خان شيخون في حال إرسال بعثة خاصة من الخبراء للتحقيق في أحداث 4 نيسان هناك، وأضافت: إن سورية أكدت كذلك استعدادها لتأمين عمل البعثة الخاصة في مطار الشعيرات في ريف حمص.

وإلى شرق العاصمة دمشق، أقر نشطاء معارضون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش تمكن مؤخراً من السيطرة على جميع أنفاق القابون باتجاه الغوطة الشرقية، لافتين إلى سيطرته على أنفاق ونقاط مهمة، بالإضافة لعدد من كتل الأبنية ومساحات واسعة من البساتين الممتدة من برزة إلى القابون ومنها إلى حرستا الغربية وصولاً إلى ضاحية الأسد.

وأكد النشطاء أن استمرار العملية العسكرية في منطقة القابون ومحيطها، تسبب بتوقف كامل لعمل الأنفاق، وتحول ما تبقى منها إلى طرق مرور وإمداد للمسلحين الذين مازالوا يقاتلون في القابون.

من جانبها، أشارت مصادر أهلية إلى اختفاء المواد الغذائية والطبية داخل الغوطة بشكل كامل، بعدما قام المسلحون بسحبها من الأسواق وتكديسها داخل مستودعات متوزعة في عربين وزملكا ومسرابا ودوما.

وفي حمص خرجت أمس الدفعة السادسة من مسلحي حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للمصالحة باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وقال البرازي لـ«الوطن»: إن «37 حافلة، مع 3 احتياط، قامت بنقل 1405 أشخاص بينهم 261 مسلحاً و398 امرأة و562 طفلاً و184 رجلاً»، مشيراً إلى أن الحي «سيكون خالياً تماماً من السلاح والمسلحين بحلول 13 أيار المقبل».