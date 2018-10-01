حبوس: تعديل المخططات التنظيمية في دير الزور

| صالح حميدي

أكد مدير الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية أشرف حبوس أن الشركة باشرت حالياً بأعمال تعديل المخططات التنظيمية في دير الزور، موضحاً أنها تضمنت هذه الأعمال دراسة الواقع الحالي للمخططات وتقييمها لتعديلها وفق المستجدات الراهنة والتي طرأت عليها بعد الحرب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار حبوس إلى أن الشركة تنفذ أعمال التقييم عبر رؤية واضحة لتعديل مخططات بعض المناطق والأحياء تم فرضها بطريقة وظروف مختلفة عن الحالية وتم التعامل معها في فترات سابقة على أنها واقع موجود على الأرض، مؤكداً أنه تغيرت الكثير من المعطيات والظروف والشروط والأهداف التي يمكن أخذها بالحسبان وباتت الإمكانية متوفرة حالياً باتجاه إعادة النظر بهذه المخططات بصيغ وشروط أفضل.