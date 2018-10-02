بطولات جامعية بكرة السلة

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أقام المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية- مكتب النشاط الرياضي المركزي البطولة الرياضية الجامعية المركزية لكرة السلة (رجال- سيدات) في جامعة البعث حمص خلال الفترة 22- 27 أيلول 2018 بمشاركة 3 فرق سيدات وهي: جامعة البعث، جامعة حماة، والجامعة السورية الخاصة، و11 فريقاً للرجال وزعت على 3 مجموعات كالتالي:

مج1: جامعة دمشق، جامعة الاتحاد الخاصة، جامعة السورية الخاصة، جامعة الوطنية الخاصة.

مج2: جامعة حماة، جامعة الوادي، درعا، معاهد اللاذقية.

مج3: جامعة البعث، جامعة الفرات، جامعة اليرموك.

وفاز فريق الجامعة السورية ببطولة السيدات على حساب فريق جامعة حماة 61/51.

كما فاز فريق الجامعة السورية بالمركز الأول للرجال بفوزه على فريق جامعة حماة 94/80.

حضر التتويج الرفيق الدكتور فائق شدود أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق محمد عامر طلاس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب النشاط الرياضي المركزي، الرفيق شحادة مطر عضو قيادة فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي، والرفيق الأستاذ الدكتور عبد الباسط الخطيب نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب، والرفيق الدكتور عبد الإله بوطة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حمص والاتحاد العربي السوري لكرة السلة، وعدد من الرفاق القياديين في الحزب والدولة والمنظمات الشعبية، والزملاء الوفود المشاركين من الجامعات وحشد من الزملاء الطلبة في جامعة البعث.

وللعلم فإن جامعتي البعث والوادي الخاصة وصلا إلى نصف نهائي سلة الرجال، فخسر فريق جامعة البعث أمام فريق الجامعة السورية الخاصة 79/87 كما خسر فريق جامعة الوادي الخاصة أمام فريق جامعة حماة 40/68.