مفاضلة منح الجامعات الخاصة تصدر الشهر القادم … ميالة لـ«الوطن»: 22 جامعة خاصة تخصص 5% من مقاعدها للمنح

| فادي بك الشريف

أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة لـ«الوطن» أن مفاضلة منح الجامعات الخاصة لدى وزارة التعليم العالي تصدر خلال شهر ونصف كحد أقصى بعد استكمال جميع التجهيزات اللازمة والإعداد لها من قبل الوزارة لتصدر الشهر القادم ضمن حدود دنيا للتفاضل بين مختلف الطلاب للقبول في 22 جامعة خاصة، على أن يتم وضع إعداد الشروط الخاصة بالمنح ولفت ميالة إلى أن التفاضل يتم حسب المعدل والثانوية الحديثة والرغبات والاختصاصات بما فيه الحد الأدنى للتفاضل من الوزارة لكل جامعة من الجامعات الخاصة، ليتم بموجبها قبول الطلاب المسجلين واستفادتهم من المنحة كل حسب معدله، مضيفا أن التقديم يتم بموجب مفاضلة خاصة يتم بموجبها وضع حد أدنى للقبول كما حدث العام الماضي، ليتقدم الطالب ويسجل رغباته باختيار الجامعات الخاصة.

واعتبر معاون الوزير أن لا تغيير يذكر على الآلية المتبعة العام الماضي، لتصدر بعد ذلك نتائج مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية بفروعها /العلمي والأدبي والشرعية/ لدورة 2018 لدراسة المرحلة الجامعية الأولى في الاختصاصات الواردة في إعلان المفاضلة. مضيفا: تم وضع عدد من الشروط يتم بموجبها قبول الطلاب بحسب مجموع درجات الثانوية الحاصل عليها الطالب بإحدى دورتي عام 2018، على أن يختار لغة أجنبية واحدة (إنكليزي- فرنسي)، مع طي درجة مادة التربية الدينيةـ منوها بأنه بعد ذلك يحسب المجموع من 2400 درجة للفرع العلمي و2200 درجة للفرع الأدبي ويفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها، مع اشتراط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل لا يقل عن 50 بالمئة في الشهادة الثانوية، مؤكداً أنه يتزامن حين إصدار إعلان المفاضلة وضع عدد من الشروط، على أن يتم التقدم لكل اختصاص على حدة من إجمالي المنح وفق الاختصاصات المتاحة والمحددة.

ولفت معاون الوزير إلى أن نسبة المقبولين في منح الجامعات الخاصة وصلت إلى نحو 5 بالمئة من عدد الطلاب والطالبات المستجدين المسجلين سنويا في الجامعات الخاصة، علما أنه يحق للطالب المقبول أو المسجل في الجامعة الحكومية (عام أو مواز) التقدم إلى المفاضلة مهما كان قبوله بالجامعة الحكومية، وكل طالب يقبل في المنحة يرقن قيده في الجامعة الحكومية إذا كان مسجلاً فيها مضيفا: يتم قبول نسبة من المقاعد لذوي الشهداء وللمعوقين، وذلك من أصل المقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة، بهدف إتاحة الفرصة لهم بالتسجيل على المفاضلة.

وأشار ميالة إلى ترقين قيد الطالب في الجامعة الحكومية وذلك في حال كان من المقبولين عند صدور النتائج النهائية للمقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة، وبذلك يستفيد من المنحة.

هذا ومن ضمن الشروط والآلية المتبعة، لا يحق للطالب التسجيل في الجامعة الحكومية إذا كان قبل فيها ولم يسجل بعد، كما تتضمن المفاضلة ما يخص الفرع العلمي والأدبي لأبناء الشهداء، والفرع الأدبي والعلمي لذوي الإعاقة، وبناء على قرار مجلس التعليم العالي تعلن الوزارة شروط التقدم للاستفادة من المنح المجانية المقدمة من الجامعات الخاصة لمصلحة وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2018- 2019 للطلاب السوريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها لدراسة المرحلة الجامعية الأولى في الاختصاصات المحددة.

يشار إلى أنه تم قبول 653 طالباً وطالبة العام الماضي من الفرعين العلمي والأدبي.