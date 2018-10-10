ضعف الإمكانات المادية يفاقم مشكلة المكبات العشوائية في السويداء

| السويداء-عبير صيموعة

بين رئيس دائرة النفايات الصلبة في مديرية الخدمات الفنية بالسويداء حسام حامد أن التأخير في تنفيذ مشروع مركز معالجة النفايات الصلبة في عريقة يعود إلى إحجام المتعهدين عن التقدم للمناقصات المعلن عنها للعمل بالمشروع جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم استقرارها في السوق المحلية وعدم توافر مادة المازوت بشكل جيد لعمل المشروع سابقاً، وبيعه لمقاولي القطاع الخاص حالياً بالسعر الصناعي ما شكل عبئا عليهم للتعاقد لتنفيذ الأعمال.

وأشار حامد إلى فروق الأسعار النهائية وعدم توفر مستلزمات العمل وأهمها قطع الغيار، لافتاً إلى سعي إدارة المشروع إلى دمج المكبات العشوائية على ساحة المحافظة كما جرى في بلدة عريقة إذ جرى دمج مكبات 7 وحدات إدارية ضمن مكب البلدة بعد توسيع حيازة أرض المكب والقيام بتأهيله من خلال منحة مقدمة من منظمة الأمم المتحدة اليونسيف مع تنظيف كامل المنطقة بدءاً من مستودعات المحروقات وصولاً إلى مركز المعالجة المتكامل وترحيل كامل النفايات وإحداث حفر معزولة وتغطيتها مع تامين طريق معبدة تصل إلى موقعه والذي تم إبعاده عن الطريق العام حرصا على البيئة البصرية.

وأوضح حامد أن الإمكانات المتاحة تجعل المعنيين عاجزين عن تغطية المكب بشكل يومي وذلك لوجود عدد كبير من المكبات العشوائية المنتشرة على ساحة المحافظة إضافة إلى عدم توفر الإمكانات المادية لتوفير متطلبات التشغيل من تأمين تراب ومحروقات لذا يجري العمل على تأمين الأكثر ضررا من المكبات ومنها المكب الرئيسي في السويداء علما أن مكب عريقة يستقبل يوميا كمية من النفايات تصل إلى 15 طناً في حين مكب السويداء (كناكر) يستقبل 150 طناً من النفايات على أقل تقدير الأمر الذي يدفع إدارة النفابات الصلبة إلى محاولة التوازن بين تشغيل والتعاطي مع تلك المكبات.

ولفت حامد إلى قيام الإدارة بإغلاق مكب قرية نمرة الواقع على الطريق العام ونقله إلى موقع جديد تم تخصيصه يتوسط أراضي قرية أم ضبيب ونمرة وتيما وبمساحة 10 دونمات جرى تنظيمها وتخصيصها بشكل أصولي مع الطريق الواصل إليها.

مؤكداً أن الحل لجميع تلك المكبات يبدأ من خلال إنجاز خلايا الطمر في مركز المعالجة المتكامل والذي من شأنه إنهاء كامل وجود المكبات العشوائية حيث سترحل نفايات الوحدات الإدارية إلى محطات النقل التي جرى إنجازها ومن ثم ترحيلها إلى مركز المعالجة المتكامل في عريقة لافتا إلى أن كلفة إنجاز ما تبقى من المشروع بكامل مفرداته نحو 11 ملياراً بما فيها الآليات وكلفة معالجة المكبات العشوائية.