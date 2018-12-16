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انطلاق مهرجان نقابة الفنانين المسرحي السادس في اللاذقية

| وكالات

الإثنين, 17-12-2018

انطلقت فعاليات مهرجان نقابة الفنانين المسرحي في اللاذقية بنسخته السادسة على خشبة المسرح القومي والذي يقام بالتعاون بين فرع نقابة الفنانين في المحافظة ومديرية المسارح والموسيقا بوزارة الثقافة.
المهرجان افتتحته فرقة دمشق للموسيقا بقيادة الفنان رامز غنيجة بحفل موسيقي تحت عنوان «نوتات موسيقية من سورية».
وكرم المهرجان الممثل وضاح حلوم والمغني برهان القصير، كما قدم المهرجان درعه التكريمي لضيوف المهرجان: عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية بمصر والأديبة عفاف مطر من العراق ومسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب من مصر الذي اعتبر أن هذا التكريم له معنى خاص لأنه جاء بطعم النصر الذي صنعه الجيش العربي السوري والذي سطر ملحمة وطنية للعالم أجمع.
وتعرض في المهرجان الذي يستمر حتى الـ20 من الشهر الحالي خمسة عروض مسرحية.

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