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عبد الهادي: وعود أوروبية لزيادة مساهمتهم في «أونروا» سورية

| سامر ضاحي

الإثنين, 17-12-2018

أكد مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، أنه حصل على وعود من الاتحاد الأوروبي بزيادة مساهمة الاتحاد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، كشف عبد الهادي، أنه التقى مؤخراً سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بدمشق توسكا باروكو، ودعا إلى دعم «أونروا» من أجل مساعدة الفلسطينيين وإعادة الإعمار.
وحول ما جرى تداوله حول اتفاق جرى مع القائم بالأعمال النرويجي في دمشق آرتن آرثر فيك، على «دعم الوكالة الفلسطينية في مخيمات اللاجئين بسورية»، أكد عبد الهادي، أن المنظمة لم تتبلغ بهذا القرار بشكل رسمي بعد.

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