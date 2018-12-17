عربي ودولي

العدو يركّب أسلاكاً شائكة في خراج ميس الجبل اللبنانية

| وكالات

الثلاثاء, 18-12-2018

واصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته السيادة اللبنانية وعمدت قواته أمس الاثنين إلى تركيب أسلاك شائكة عند ما يسمى «الخط الأزرق» في كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن «جيش الاحتلال قام بتركيب الأسلاك في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضها في محيط المنطقة وسط استنفار للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في الجهة المقبالة».
كما عمد العدو الإسرائيلي إلى إطلاق منطاد مزود بكاميرات تجسس صباح أمس في محلة العبارة على طريق عام كفركلا العديسة على الحدود اللبنانية.

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