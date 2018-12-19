مشروع قرار أميركي يعترف بـ«سيادة» إسرائيل على الجولان المحتل!

طرح على بساط البحث في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار ينص على اعتراف الولايات المتحدة بـ«السيادة» الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل!

وقال موقع قناة «روسيا اليوم» أن مشروع القرار، الذي قدمه النائبان الجمهوريان تيد كروز وتوم قطون، أشار إلى أنه «من غير الممكن ضمان أمن «إسرائيل» من الجبهتين السورية واللبنانية من دون سيادتها على الجولان». وأشار المشروع إلى أنه في هذه الأثناء، يقترب الرئيس بشار الأسد بمساعدة الحليف الإيراني، من تحقيق الانتصار في الحرب، وسينتقل بعد ذلك إلى تهديد «إسرائيل» من جديد. وقالت مصادر في مجلس الشيوخ الأميركي: إن «مشروع القرار هذا سيطرح خلال عام 2019 ليتم إقراره».