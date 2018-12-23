رياضة

دورينا الكروي.. كما نريده ونتمناه

| فاروق بوظو

الإثنين, 24-12-2018

مرحلة ذهاب دورينا الكروي الملقب بالاحترافي انتهت قبل أسبوعين اثنين من حلول العام الجديد.. وبانتهائها فإني أرى من الضروري والملح إجراء تقييم موضوعي وحقيقي لها من خلال مؤتمر كروي يشارك فيه ممثلون عن اتحاد اللعبة ولجانه المختلفة الخاصة بالمسابقات والانضباط والتحكيم، إضافة إلى كل من رؤساء ومدربي أندية الدوري وممثلين عن كل من الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع.. على أن يتم في مثل هذا المؤتمر التخصصي اتخاذ جملة قرارات وتوصيات تفيد في الارتقاء بمرحلة إياب لعبتنا الشعبية من مختلف النواحي على أن يسبق هذا المؤتمر دراسات تفصيلية تقدمها اللجان التخصصية في اتحاد اللعبة، إضافة إلى مسؤولي الأندية المشاركة إدارة وتدريباً وممثلي الإعلام الرياضي نقداً وتحليلاً.. على أن تتم مناقشة مرحلة ذهاب دورينا الكروي من مختلف النواحي الفنية والتدريبية والتحكيمية والجماهيرية وكل ما رافقها من إجراءات ومخالفات وقرارات.
وكي لا يعتبر ما ذكرته في مقدمة مقالتي هذه مجرد كلام تنظيري.. فإني أود إبداء رأي متواضع يفتح الباب واسعاً للتحليل والمناقشة الهادفة أمام جميع المسؤولين الذين تهمهم مسألة دورينا الكروي وطموحات تطويره.. بدءاً من اتحاد اللعبة ومروراً بجميع مسؤولي الأندية المشاركة وانتهاء بجميع المسؤولين عن المستوى الفني والتحكيمي وحتى الجماهيري.. حيث يجب ألا يغيب عن بال أحد بأننا كنا وما زلنا ماضياً وحاضراً في مقدمة الدول العربية حضوراً جماهيرياً في معظم لقاءات دورينا الكروي، بحيث يجب على الجميع الحفاظ عليه وبتر كل من يسيء إليه، وهذا ما أتمنى من الجميع تطبيقه في مرحلة الإياب القادمة بدءاً من إدارات أنديتنا الكروية المسؤولة عن التوعية والمتابعة والتوجيه.. مروراً بسلطة اتحاد اللعبة من خلال تطبيق عادل وحازم للوائحه الرسمية، وانتهاء بالتحكيم، لجنة مسؤولة وحكاماً كرويين عاملين هدفهم توفير العدالة والحزم وتطبيق مواد قانون اللعبة داخل ملاعبنا نصاً وروحاً.
وبعد.. فهذا ما أردت نشره وتوضيحه حول دورينا الكروي الملقب بالاحترافي في مرحلة ذهابه إضافة إلى طموحاتنا من أجل تطوير مرحلة إيابه، وهذا ما ننشده ونتمناه.

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