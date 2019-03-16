موناكو يسقط ليل في ملعبه في الليغ آن … مهمة شاقة لمرسيليا في باريس

تختتم اليوم منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الفرنسي بثلاث مواجهات أهمها الكلاسيكو الأكثر جماهيرية في بلاد العطور ويجمع سان جيرمان المتصدر مع مرسيليا أحد أكثر ناديين تتويجاً بلقب الليغ آن ويسعى الأخير من خلاله مواصلة نتائجه الجيدة وتأكيد حضوره بين الكبار وكذلك لإنهاء هيمنة فريق العاصمة على لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة وبالمقابل فالباريسي المتربع على زعامة الكرة هناك هذه الأيام لحسم اللقب مبكراً.

سقوط ليل

وكانت الجولة شهدت سقوطاً للوصيف ليل على أرضه أمام موناكو بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة وحمل توقيع كارلوس فينسيوس، ولم تنفع أفضلية الاستحواذ على الكرة لاعبي ليل ذلك أن فرص لاعبي الإمارة كانت أخطر وأكثر نحو المرمى، ومن ثم جاء الفوز مستحقاً ليبتعدوا خطوة مهمة بعيداً عن مثلث الهبوط بعد فوزهم الرابع خلال ست جولات أخيرة، دون هزيمة وهو فوزهم الرابع خارج موناكو رافعين رصيدهم إلى 30 نقطة بفارق 9 نقاط عن أول ثلاثي المؤخرة، بينما هي الخسارة الثانية لليل بأرضه والأولى بعد 9 جولات ليتجمد رصيده عند 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليون الثالث الذي يستضيف مونبيلييه.

كلاسيكو السمعة

يتجدد اللقاء بين الفريقين الأكثر جماهيرية حالياً في الكرة الفرنسية في البارك دوبرنس حيث لا تقتصر المنافسة على أرض الملعب ذلك أن الفريق الباريسي يمثل الشريحة الأكبر من الفرنسيين على حين لدى مرسيليا القاعدة الأكبر بين أصحاب الأصول غير الفرنسية وخاصة أبناء إفريقيا وشمالها بالتحديد، ويتربع سان جيرمان على عرش فرنسا الكروي خلال العقد الحالي وهاهو في طريقه إلى اللقب الثامن بتاريخه والسادس خلال سبعة مواسم أخيرة، على حين مرسيليا صاحب تسعة ألقاب آخرها 2010 (هناك لقب عاشر سحب إثر فضيحة مدوية)، وهو بعيد حالياً عن المنافسة إلا أنه يأمل بإنهاء الموسم بالمركز الرابع الذي احتله مع نهاية الجولة 28.

سان جيرمان الخارج من 6 انتصارات متتالية خاض 14 مباراة بأرضه فاز بها جميعاً، على حين مرسيليا لم يخسر خلال 6 جولات فائتة سجل خلالها 5 انتصارات لعب 14 مباراة خارج فيلدروم فسجل خمسة انتصارات مقابل تعادلين و7 هزائم.

مواجهات سابقة

تقابل الفريقان في 95 مناسبة رسمية سابقاً منذ عام 1971 ففاز سان جيزمان بـ41 منها مقابل 32 لمرسيليا وتعادلا 22 مرة ومنها 79 مرة بالليغ آن والغلبة لمرسيليا بواقع 31 فوزاً مقابل 29 جاء منها أكثر من النصف (15 فوزاً) منذ الفوز الأخير لمرسيليا عام 2012، وتعادلا 19 مرة، ويملك الباريسي السلسلة الأفضل حيث سجل 15 فوزاً و3 تعادلات منذ 2012 وذلك بكل المسابقات ومنها 10 انتصارات متتالية بين 2012 و2016، وفي عام 2017 حقق الباريسي أيضاً الفوز الأعلى بنتيجة 5/1، علماً أن الفوز الأعلى لمرسيليا كان عام 1986 برباعية نظيفة، وكان أبناء العاصمة فازوا بهدفين نظيفين في فيلدروم ذهاباً، ويذكر أن الفوز الأخير لمرسيليا في باريس كان قبل 9 سنوات وبثلاثية نظيفة كأعلى فوز له على البارك دوبرنس تاريخياً.

مباريات اليوم

ليون * مونبيلييه (3.30)، ريمس * نانت (4.00)، بوردو * رين (6.00)، سان جيرمان * مرسيليا (10.00).