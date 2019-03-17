رؤساء أركان سورية والعراق وإيران يجتمعون في دمشق لمكافحة الإرهاب

وصل إلى دمشق أمس رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، للمشاركة في مباحثات عسكرية ثلاثية سورية عراقية إيرانية، لبحث سبل مكافحة الإرهاب.

وقالت وكالة أبناء الجمهورية الإسلامية الرسمية «إرنا»: إن باقري وصل إلى دمشق للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم أيضاً كلاً من رئيس هيئة الأركان في الجيش العربي السوري، ورئيس هيئة الأركان في الجيش العراقي عثمان الغانمي لبحث سبل مكافحة العمليات الإرهابية.

من جهتها قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»: إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي وصل، مساء (أمس) الأحد، إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في اجتماع رؤساء الأركان».

ولدى وصوله إلى دمشق أكد باقري بحسب «إرنا»، أن القوات الأجنبية الموجودة على الساحة السورية من دون تنسيق مع الحكومة السورية ستنسحب عاجلاً أم آجلاً، وقال: إن هذه القضية سيتم التأكيد عليها خلال الاجتماع الثلاثي بين إيران وسورية والعراق، فمثلما توجد القوات الإيرانية بدعوة رسمية من الحكومة السورية، فإن وجود قوات سائر الدول يجب أيضاً أن يكون من خلال التنسيق والإذن من الحكومة.

وأشار إلى الوجود غير القانوني للقوات الأجنبية في إدلب وشرق الفرات، وقال: على هذه القوات أن تغادر تلك المناطق بأسرع ما يمكن.

وأوضح باقري أن الهدف من زيارته إلى سورية، هو المشاركة في الاجتماع الثلاثي بمشاركة كبار القادة العسكريين، من أجل التنسيق والتوصل إلى الاتفاقات اللازمة بشأن محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وقد جرى خلال السنوات الأخيرة تنسيق جيد للغاية بين إيران وسورية وروسيا، وتضامن مع محور المقاومة والذي أدى إلى تحقيق انتصارات باهرة في مواجهة الإرهاب، واليوم وانطلاقاً من هذه الانتصارات، يتم تكريس السيادة والتقدم نحو تحرير ما تبقى من الأراضي السورية.

ولفت باقري إلى أن برنامج زيارته إلى سورية، يتضمن لقاءات منفصلة مع المسؤولين العسكريين السوريين والعراقيين، ومحادثات بشأن مجالات التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية مع نظيرتيها في العراق وسورية.