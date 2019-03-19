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ترجيحات بترافق وصوله مع فتح المنفذ الحدودي بين البلدين … وفد عراقي وزاري بدمشق في نيسان.. و«النقل»: الطريق إلى «البوكمال» سالك

| سامر ضاحي - عبد الهادي شباط

الأربعاء, 20-03-2019

كشف مصدر دبلوماسي عراقي بدمشق عن زيارة سيقوم بها وفد عراقي رفيع المستوى إلى سورية في نيسان المقبل للمشاركة في أول اجتماع للجنة المشتركة للبلدين منذ نحو 8 سنوات، وتوقيع اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين، مرجحاً ومتمنياً أن تتزامن الزيارة مع فتح معبر البوكمال- القائم.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال المصدر: إن ما عناه رئيس الأركان العراقي اللواء الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بقوله أول من أمس إن «الأيام القليلة القادمة ستشهد فتح المنفذ الحدودي» بين سورية والعراق إنما كان يقصد به معبر البوكمال – القائم.
وأكد المصدر الدبلوماسي، أن القرار السياسي بفتح معبر البوكمال – القائم تم اتخاذه من قبل قيادتي البلدين، بانتظار تحديد الموعد فقط، معتبراً أن ما تبقى من تحضيرات لن تؤثر في تأخير فتح المعبر، مع توافر الشروط نفسها من الإرادة والطموح المشترك للدولتين لفتح معبر التنف – الوليد أيضاً.
من جانبها، أوضحت مصادر مسؤولة في وزارة النقل لـ«الوطن» أمس، أن الطريق المؤدي إلى منفذ البوكمال سالك، ويمكن استخدامه فوراً في حال فتح المعبر.
وفي تصريح مماثل لـ«الوطن»، أكد مصدر مسؤول في مديرية الجمارك، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتوفير كل متطلبات العمل الجمركي في منفذ البوكمال، ولفت المصدر إلى تخصيص نحو 45 عنصراً حالياً للمنفذ، وأنه سيتم تعزيز هذا العدد فور بدء العمل الجمركي فيه.

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