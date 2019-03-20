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الرئيس الأسد يبحث علاقات التعاون مع وفد الصليب الأحمر

| الوطن

الخميس, 21-03-2019

بحث الرئيس بشار الأسد خلال لقائه أمس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة بيتر ماورير رئيس اللجنة، علاقات التعاون القائم بين الحكومة السورية والصليب الأحمر، لمواجهة التحديات الإنسانية التي تواجه السوريين في عدد من القطاعات بفعل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.
وبحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيسبوك»، جرى خلال اللقاء بحث ضرورة تضافر الجهود بين الطرفين وإزالة أي عقبات قد تعترض التعاون بينهما، بهدف وصول المساعدات لمستحقيها، خاصة أن استعادة الأمن في معظم المناطق السورية تسهل عملية تلبية احتياجات المواطنين، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتمكين أهاليها من العودة والاستقرار فيها.

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