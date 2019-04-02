أقساطها تتجاوز مليون ليرة شكاوى وانتقادات طالت مدارس خاصة

شكاوى كثيرة وانتقادات طالت عدداً من المدارس الخاصة في مسألة المغالاة في الأقساط ليصل إلى مليون ليرة وتعمد رفعها كل عام متضمنة مختلف الخدمات المقدمة بما فيها أجور النقل ذلك بلا رادع لتضرب عرض الحائط بأي إجراءات صادرة بحقها.

وأكد عدد من الأهالي لـ«الوطن» أنه لجأت بعض المدارس إلى زيادة أقساط التسجيل مع قرب نهاية العام الدراسي دون أي مبررات مضيفين: فوجئنا بزيادة التسجيل بنحو 75 ألف ليرة علماً أن القسط السنوي يتجاوز الـ900 ألف ليرة ذلك عدا تكلفة فحص القبول الذي يصل إلى 25 ألف ليرة في بعض المدارس.

من جهته أعلن مدير التعليم الخاص في وزارة التربية وائل محمد لـ«الوطن» عن صدور قرار جديد من الوزارة بمنع رفع أقساط المدارس الخاصة والإبقاء عليها كما كانت خلال العام الفائت، مشيراً إلى أن أي مخالفة أو شكاوى صادرة يتم التدقيق والتحقيق في المدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبة المالية وتعويض مقابل الضرر وإعادة الأقساط لمستحقيها.