الجمارك: 280 مليون ليرة غرامات على قضايا محققة في أيام

أعلن بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك أن 280 مليون ليرة قيمة الغرامات على القضايا المحققة بتهريب البضائع الأجنبية التي تم ضبطها من قبل دوريات الجمارك من نهاية الشهر الماضي. وأوضح البيان أن المواد المهربة التي تم ضبطها شملت الغذائيات والألبسة والكهربائيات ومستحضرات التجميل والأحذية والأقمشة والمفرقعات وقطع التبديل والعدد اليدوية والمولدات والأقفال والمحركات والأدوات المنزلية والأدوات الطبية واسطوانات الغاز.

ووفقا للبيانات تضمنت القضايا المحققة قضيتي تهريب بضائع وطنيــة «مـواش ومادة المازوت» تجاوزت غراماتهما الـ870 ألف ليرة من المجموع الكلي للغرامات على حين تم ضبط المواد المهربة السابقة في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية.