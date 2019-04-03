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فتاة لعوب توقع هيثم دسوقي في غرامها

| الوطن

الخميس, 04-04-2019

أطلق الفنان السوري هيثم دسوقي أغنية جديدة بعنوان «لعيب» على الإذاعات العربية ومواقع التواصل الاجتماعي، من كلمات عامر لاوند وألحان سهيل شاكر وتوزيع استديو فادي جيجي، ومن المقرر تصويرها قريباً على طريقة الفيديو كليب، لتصبح جاهزة للعرض بعد شهر رمضان المبارك.
وتتحدث الأغنية عن فتاة لعوب توقع شاباً في غرامها بطريقتها وأسلوبها المحترف، وتتلاعب به كما يحلو لها.
وبإصدارها يسجل دسوقي الأغنية الخامسة في رصيده بعد الوطنية «سورية بتقويك»، والمنفردة «هو الدوا»، إضافة إلى «حلم ولا حقيقة» و«بعتيلي صورة».

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