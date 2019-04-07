برجك اليوم – الاثنين 08 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان انتبه إلى الضرائب والرسوم والأمور المالية فقد تكون متطلباتك تفوق توقعاتك، وقد تحتار في أمور مالية بسبب أوضاع طارئة تجعلك تصرف أكثر مما هو متوقع.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار إطلالتك مميزة ولاحظ كم مرة ستسمع كلمة فيها تعليق مفرح على شكلك أو على تصرفاتك، وهذه الفترة للقرارات والمسؤوليات ولتتسارع الأمور من حولك حاملة لك النجاح.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تفكر اليوم بفض شراكة أو ترك عمل أو البعد عن علاقة عاطفية فأنت حزين ومتعب، وهذه الفترة مناسبة لتقوم بتحليل الناس من حولك ومعرفة عدوك من صديقك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يوم جيد للتواصل والتفاهم والتنقلات وللأخبار الحلوة إذ يرافق التفاؤل خطواتك، وقد تتعرف إلى شخص جديد أو تلتقي بصديق قديم يحمل لك خبراً عملياً تحاوره وتهتم به.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الشهر قد يحمل لك قراراً مهنياً قد يضايقك وربما بسـبب رئيس في العمل أو ضغط لمحاسبتك، وتراجع المشتري يؤثر في علاقاتك بالخارج واتصالاتك مع من حولك فانتبه وكن لطيفاً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تفكر بتغيير عملك أو تأتيك عروض من خارج مؤسستك أو عملك الأصلي، فاليوم لانتماءات مختلفة لذلك وازن بين خياراتك واختر بعقلك لتكسب استحسان الآخرين.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تستطيع استقطاب الناس ليقتربوا منك ويمنحوك الحب والمساعدات والتشجيع، فهذا يوم سعيد على المستوى العملي وبمعونة الأصدقاء وبفكرك البناء وقدراتك الإبداعية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد يبدأ اليوم بتأخير أو تأجيل لأمور تمنيت أن تنتهي منها باكرا فاليوم للعرقلة، فابتعد عن المثالية المبالغ فيها وحاول أن تفكر بموضوعية واحذر النزاعات.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تشعر بعقدة ذنب لأنك لا تنجز أعمالك كما تريد وبالكمال الذي تطمح له دائماً، ما يجعلك قلقاً، ولكنك قد تكتشف أنك بحاجة دائماً إلى معاونين تستطيع الاعتماد عليهم في أوقات الشدة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يجب أن تمنح نفسك الوقت وتجمع حولك من يؤيدون أفكارك ولو كنت منظماً لأقنعت من حولك، لأنك ذكي وتعبر عن نفسك بصراحة وإيجابية فالحظوظ ستتحسن وتمنحك سعادة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنا أدعوك مراراً لأن تكون ألطف وأكثر دبلوماسية لتخفف من خسائرك الشخصية، فاليوم لوعود كثيرة وكلام كثير ولكن على أرض الواقع لا يوجد جديد وأنت تنتظر.