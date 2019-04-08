القلاع: ربط السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات لم يؤثر في ارتفاع عدد الملتزمين بدفع الضرائب

صرّح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع لـ«الوطن» بأن قرار ربط السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية لم يؤثر على ارتفاع عدد الملتزمين بدفع الضرائب من التجار، مبيناً أنه حتى ولو كان التاجر غير مسجل للعمال في التأمينات الاجتماعية إلا أنه مكلف ضريبياً، مضيفاً: «أتساءل هل يوجد تاجر غير مكلف ضريبياً سواء بالدخل المقطوع أم بالأرباح الحقيقية».

واستغرب الآلية المتبعة في تحديد الرقم الذي تبين على أساسه ارتفاع عدد الملتزمين بدفع الضرائب خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنه يفترض عند تحديد هكذا أرقام العودة إلى غرف التجارة، لكن ذلك لم يحدث، مضيفاً: «إلا إذا كانت لديهم إحصاءات دقيقة تجعلهم بغنى عن العودة إلينا».

ولفت القلاع إلى أنه من الممكن أن يكون الهدف من تحديد هذه النسبة مدح قرار ربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية.

وبين أنه من الممكن إعطاء رقم صحيح وذلك بتوفير إحصائيات من الدوائر الرسمية، مضيفاً: نريد إحصائية لنرى عدد المسجلين بالغرف ومن منهم مسجل للعمال بالتأمينات الاجتماعية، ومن تقدم بتصريح للدوائر المالية بممارسة المهنة.

وأكد القلاع أن كثيراً من أصحاب المحال التجارية ليس لديهم عمال، وأصحابها هم القائمون عليها، وقد يكون شخصاً بمفرده، أو شريكين وأكثر من دون الحاجة للعمال، منوهاً بأن الإلزام بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية أعاق تسجيلهم في غرف التجارة، لكن ذلك لم يؤثر على التكليف الضريبي حتماً.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد تحدث أمس الأول خلال لقائه إعلاميين يمثلون جهات إعلامية خاصة عن الانتقال إلى اقتصاد منظم، مبيناً أهمية ربط السجل التجاري والصناعي بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وانعكاسه على معالجة التهرب الضريبي، إذ ارتفع عدد الملتزمين بدفع الضرائب خلال الأشهر الماضية من 25 ألفاً إلى 400 ألف.