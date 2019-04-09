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مارتيني لـ«الاقتصادية»: سورية لم تغلق أبوابها وأي وفد سياحي مرحب به

| محمد راكان مصطفى

الأربعاء, 10-04-2019

أكد وزير السياحة رامي مارتيني أن أي وفد سياحي يتقدم بطلب لزيارة سورية لأغراض السياحة عبر مكتب سياحي مرحب به، مضيفاً: رغم ما مرت به سورية إلا أنها لم تغلق أبوابها خلال فترة الأزمة فزارها العديد من الوفود العربية والأجنبية حتى أنه بلغ عدد القادمين للبلاد 1.8 مليون بالعام الماضي.
وفي لقاء خص به الزميلة «الاقتصادية»، توقع مارتيني أن يكون العام الحالي عام ارتياد سياحي خارجي بامتياز، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية وظروف الحصار سيكون لها أثرها.
وأشار مارتيني إلى أن الأولوية للسياحة الشعبية والداخلية وأن ارتياد الأماكن السياحية حق للعائلة السورية قبل أن يكون عاملاً ترفيهياً، منوهاً إلى أن تنفيذ هذا الكلام على أرض الواقع يكون من خلال تقديم منتج سياحي بأسعار معقولة ما يتطلب حزمة من الإجراءات التي تحتاج إلى تضافر الجهود بمساعدة القطاع الخاص.
وأشار مارتيني إلى أن إجراءات الحصول على الفيزا لم تتغير رغم الحرب الإرهابية التي تعرضت لها البلاد وهي بسيطة إذ يتم استلام الطلبات من خلال المديريات المعنية في الوزارة.

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