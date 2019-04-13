المشروع قديم وإستراتيجي ويمكن أن يصل إلى الصين … النقل: إعادة الروح لسكة الحديد بين سورية والعراق وإيران

أكد مصدر في وزارة النقل أنه يتم العمل على تفعيل مشروع الربط السككي بين سورية والعراق وإيران من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع بين الدول الثلاث لوضع الرؤية لذلك، معتبراً أن المشروع قديم وإستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب على سورية.

وأشار المصدر إلى أن المشروع يهدف إلى ربط الموانئ السورية مع العراق وإيران إضافة إلى إمكانية ربط الصين فيه، مضيفاً: أنه وصل إلى مراحل متقدمة في سورية فبلغت نسبة إنجازه بحدود 97 بالمئة قبل الحرب إلا أنه تعرض إلى الكثير من الدمار وهو ما يجعله محتاجاً إلى إعادة تقييم لتحديد التكاليف وفي العراق بقي منه بحدود 2 كم فقط.

ولفت المصدر إلى وجود قرار حالياً بين العراق وإيران لربط البلدين من خلال البصرة ويجري العمل لديهما فيها.

في الغضون أكد مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية طالب الحسيني أنه يتم التنسيق من قبل الجانب العراقي والإيراني والسوري لعقد اجتماع ثلاثي لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاثة.

ونقلت مصادر إعلامية تصريحات للحسيني على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسورية في دمشق ذكرت فيها أن هذا التنسيق جاء استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بتاريخ الخامس من تموز عام 2014 لتعزيز العلاقات الثنائية.