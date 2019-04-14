عربي ودولي

كيم ممثل أعلى لعموم كوريا وقائد أعلى للجمهورية

| وكالات

الإثنين, 15-04-2019

منحت كوريا الديمقراطية زعيمها كيم جونغ- أون لقباً جديداً، وذلك في إطار التعديلات التي شهدتها البلاد مؤخراً على المستوى السياسي.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن كيم منح لقب «الممثل الأعلى لعموم كوريا والقائد الأعلى الجمهورية»، بعد إعادة انتخابه الخميس الماضي رئيساً لمجلس كوريا الديمقراطية وهو أعلى منصب في البلاد.
وأشارت إلى أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية والتلفزيون الرسمي الديمقراطي، كررا مؤخراً اللقب الجديد للزعيم كيم في عدة جلسات برلمانية وفي بعض المحافل الحكومية الأخرى. ويقول المحللون: إن اللقب الجديد قد يشير إلى تعديل محتمل للدستور لمنح كيم مزيداً من السلطة.
والخميس الماضي، أجرت كوريا الديمقراطية تعديلات كبيرة على المستوى السياسي في البلاد، اختارت بموجبها رئيساً فخرياً جديداً ورئيس وزراء جديداً للبلاد، مع احتفاظ كيم بمنصبه.

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