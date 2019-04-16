القططي لـ«الوطن»: علاقة الجهاد الإسلامي مع سورية قوية جداً

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي في تصريح لـ«الوطن» أن «العلاقة مع سورية وإيران وحزب اللـه علاقة قوية جداً، على اعتبار أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، امتداد لمحور المقاومة داخل فلسطين، معتبراً أن مستقبل هذه العلاقة سيشهد مزيداً من التعاون، والتحالف لمصلحة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة».

وأوضح القططي، أن القدرات القتالية لحركة الجهاد الإسلامي أكبر مما كانت عليه في عدوان عام 2014 كماً ونوعاً بفعل التطوير المستمر في قدرات الحركة والمقاومة والاستفادة من دروس حرب 2014.