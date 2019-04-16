الأولى

القططي لـ«الوطن»: علاقة الجهاد الإسلامي مع سورية قوية جداً

| فلسطين المحتلة - محمد أبو شباب

الأربعاء, 17-04-2019

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي في تصريح لـ«الوطن» أن «العلاقة مع سورية وإيران وحزب اللـه علاقة قوية جداً، على اعتبار أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، امتداد لمحور المقاومة داخل فلسطين، معتبراً أن مستقبل هذه العلاقة سيشهد مزيداً من التعاون، والتحالف لمصلحة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة».
وأوضح القططي، أن القدرات القتالية لحركة الجهاد الإسلامي أكبر مما كانت عليه في عدوان عام 2014 كماً ونوعاً بفعل التطوير المستمر في قدرات الحركة والمقاومة والاستفادة من دروس حرب 2014.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 17-04-2019

إقبال كبير على البنزين الحر و150 ليرة فرق سعر لتره عن لبنان.. و«النفط» تمتنع عن الرد على «الوطن» … ولا ناقلة منذ نصف عام وفاتورة المشتقات الشهرية 200 مليون دولار

الأربعاء, 17-04-2019

سكك حديدية

الأربعاء, 17-04-2019

موسكو تطالب بحل سياسي سوري وفق 2254 ومخرجات «سوتشي» … واشنطن: سنبعد «وحدات الحماية» لإظهار التعاطف مع تركيا!

الأربعاء, 17-04-2019

ظريف بعد لقائه المعلم: نعمل على تسوية ملف «إدلب» وسأتابع الموضوع مع الأتراك

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock