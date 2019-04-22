أنف الواكد وثلاث عيون!!

وصلت روائح الفرج أخيراً إلى أنف سيد هدافي الدوري الممتاز ونجم نادي الجيش الأول محمد الواكد بعودة قريبة ومنتظرة لفريقه الدمشقي إلى اعتلاء صدارة ترتيب فرق الدوري مجدداً معلناً في حديث خاص لـ«الوطن» قبل 48 ساعة من موعد القمة الكبيرة التي ستجمع الجيش وتشرين في العاصمة دمشق عن آماله بالمساهمة مع بقية رفاقه في الفريق في تحقيق الفوز وعبور الفريق اللاذقي رغم اعتراف الواكد الصريح بقوة الفريق الضيف ودعم جمهوره الكبير له في جميع مبارياته فأعطى هذا الجمهور للدوري، حلاوة إضافية ونكهة خاصة! وبكلمات مقتضبة علق الواكد على كسره للرقم التهديفي المسجل باسم عارف الآغا بعد وصوله للهدف الشخصي رقم 27 فقال وهو المنتشي بالفرح.. الحمد لله.. هذا من فضل ربي..

وأكد الواكد تجاوزه نهائياً لأوجاع تورم في الكاحل كان قد لحق به مضيفاً بهذا الخصوص أنه لم يضطر لأخذ إبرة مسكنة للعب في مباراة النواعير في حماة التي نجح فيها بتسجيل هاتريك ثان في أسبوعي واحد. بعد أن نجح بهز شباك الكرامة ثلاث مرات في ملعب الجلاء! ومع اقتراب انتهاء عقده مع فريقه الحالي الذي ينتهي رسمياً مع نهاية استحقاقات الموسم الحالي رفض الواكد الإعلان عن هوية الفريق الذي سيلعب معه الموسم المقبل مشيراً بهذا الخصوص إلى تلقيه عدة عروض من أندية محلية وخارجية سيعكف على دراستها بعد انتهاء الموسم على مبدأ «كل شي بوقته حلو»!

ومع كل النجاحات التي يسجلها الواكد هذا الموسم إلا أنه اليوم ينظر بثلاث عيون ثاقبة للوصول مع الجيش إلى إنجازات جديدة وكبيرة أولها لقب بطولة الدوري وثانيها معانقة مسابقة الكأس وثالثها خاص ومهم وهو نيله للقب هداف العرب.