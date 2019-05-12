رياضة

الفياضي: استحققنا البقاء

| طرطوس- ممدوح علي

الإثنين, 13-05-2019

كشف لنا لاعب كرة الساحل يوسف فياضي بأن فريقه استحق البقاء، وتابع: لقد كانت بدايتنا قوية خلال المراحل الأولى من الدوري وحققنا نتائج مميزة تمثلت بالفوز على الكرامة والوحدة وتعادلنا مع الاتحاد بحلب وهزمنا جبلة بطرطوس ومع اقتراب مراحل رحلة الذهاب من نهايتها تعرضنا لظروف صعبة وقاسية تمثلت بإصابة عدد من اللاعبين إضافة لغياب البعض بسبب الإنذارات مما أثر على نتائجنا، فتعادلنا بأرضنا مع حطين وخسرنا مع الوثبة والطليعة والمجد وختمنا الذهاب بـ15 نقطة ومع بداية الإياب تعرضنا لخسارة كبيرة مع الكرامة بحمص ثم انتفض الفريق وتعادل مع الوحدة وتشرين وفزنا على الاتحاد بهدف وعادت نغمة الإصابات ولازمنا سوء الطالع ووقف الحظ ضدنا في أكثر من مباراة لكن مع نهاية الدوري استطعنا والحمد لله أن نفرح جمهورنا الكبير والوفي وحسمنا معركة البقاء قبل أسبوع على نهاية الدوري بفوزنا على الطليعة بحماه بهدف وحيد وأعتقد بأن البقاء يحسب لنا كفريق صاعد لأول مرة إلى دوري المحترفين وأستغل هذه الفرصة لأقدم كل الشكر والتقدير إلى جمهورنا العظيم وإلى الجهازين الإداري والفني الحالي والسابق وإلى زملائي اللاعبين وإدارة النادي والداعمين وكل من وقف إلى جانبنا هذا الموسم مادياً ومعنوياً.

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