شعيب: «قوائم التجار المتعاونين» إجراء لنكون قريبين من المستهلك

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، أنه وخلال اليومين الماضيين تم تنظيم قرابة 300 ضبط تمويني في جميع المحافظات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد شعيب أن الوزارة تقوم بمتابعة التجار والمستوردين الذين تم التواصل معهم لغاية تخفيض الأسعار، حيث «استجاب عدد منهم، وعدد آخر استجاب بشكل نسبي، وهناك من لم يستجب»، وعليه تقوم الوزارة بنشر قوائم بأسماء التجار المتعاونين، مبيناً أن هذا الإجراء لا يعتبر بمنزلة نشر قوائم بيضاء وسوداء، وإنما مجرد إجراء من قبل الوزارة لتكون قريبة من المستهلك وشفافة في إجراءاتها.

من جهته دافع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول، عن عدم التزام بعض التجار بالأسعار.

وبين عزقول خلال اجتماع لتجار المواد الغذائية أمس، أن التاجر الذي لا يحصل على تمويل لمستورداته بالسعر الذي يحدده المصرف المركزي يصعب عليه الالتزام بالسعر.