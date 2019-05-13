الاتحاد يبحث عن فوز معنوي أمام النجمة البحريني

يختتم الاتحاد مبارياته في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حين يحل ضيفاً على النجمة البحريني والمواجهة تحصيل حاصل للفريقين لخروجهما عن سكة المنافسة عطفاً على الهزائم التي لحقت بهما، ويبدو الاتحاد في وضع حرج جداً حيث لم يستطع خلال خمس مواجهات مضت من تحقيق سوى نقطة يتيمة أي إنه خرج بصورة ليست جيدة بالنسبة لناد ظفر بلقب البطولة (2010)، فيما تعتبر هذه النسخة هي الأسوأ له حيث بات يتلقى الهزيمة تلو الأخرى وهو بوضع لا يحسد عليه عبر تدني النتائج بشكل غير مقبول نهائياَ بسبب غياب المحاسبة وترك الفريق وحده ما أدى لفوضى ولدت عدم الشعور بالمسؤولية بالنسبة للاعبين مع حالة فلتان أخرجت الاتحاد من أجواء المنافسة عبر موسم خالي الوفاض. الاتحاد لم يعد هناك شيء يخسره لأنه تلقى أربع هزائم متتالية وبات جسر عبور لبقية الأندية وهو بوضع محزن وغير لائق إثر تراجعه بصورة غير منطقية نظير التراكمات والعمل العشوائي الذي أفرز لاعبين من الصف الثاني، وظهرت علامات عدم الرضا عما يقدمونه من مستوى متدنٍ يضعهم بالصف الثاني كلاعبين لم يكونوا على قدر وسمعة نادي الاتحاد، ويلام من تعاقد معهم من دون أي اختبار أو سؤال عن مستواهم وهو شيء غير مقبول في عالم الاحتراف ويبين مدى العشوائية التي تدار فيها الأمور.

الاتحاد سيلعب لحفظ ماء وجهه المهدور علّه يخرج بنتيجة إيجابية أمام النجمة البحريني الذي هو الآخر يبحث عن فوز معنوي لكونه خرج أيضاً بلا ثمار هذا الموسم محلياً، وربما مجموعته التي تضم نخبة من اللاعبين اليافعين تشفع له تحضيراً للموسم القادم كما أشار مدربه التونسي فتحي العبيدي معتبراً أن البطولة ظلمته لكون النجمة غير محضر لمنافسات كهذه لكن لا بأس من الاحتكاك والاستفادة، الاتحاد يعاني من فقدان الثقة وبات مهزوماً نفسياً وفنياً وهو يلعب لإكمال الموسم فقط بعيداً عن كيان نادٍ فقد هيبته بعد أن كان يصارع في هذه البطولة أبرز الفرق في بلادها بصورة تبين مدى التراجع الكبير الذي أصاب الفريق رغم التعاقدات الكثيرة التي جرت لكنها كما أسلفنا كانت إعلامية بعيداً عن مدى الاستفادة من جودة اللاعبين القادمين، لذلك دفع الاتحاد الثمن مع نهاية الموسم وهدر عشرات الملايين دون طائل، المباراة من المفترض أن تفرز أداء جيداً لأن النجمة والاتحاد بعيدان عن الضغوطات وسيلعب الطرفان للفوز وهو ما يمنحنا أملاً بمتابعة لقاء فيه شيء من حلاوة كرة القدم، ولا ندري ما سيقدمه الاتحاديون لأننا بتنا في وضع محير بل معقد نظراً للمزاجية التي باتت تسيطر على معظم اللاعبين، ونأمل أن يحقق فوزاً معنوياً بدلاً من هزيمة تضاف لسجله.

المباراة تقام مساء اليوم على استاد البحرين الوطني وتنطلق صافرة البداية بتمام العاشرة بتوقيت دمشق تحت قيادة طاقم تحكيمي من كوريا الجنوبية.