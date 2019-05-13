برجك اليوم – الثلاثاء 14 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الأيام جيدة فيها مسؤوليات إضافية وعمل كثير وكأنك تدخل ورشة إصلاح وتأهيل لأمورك العملية ابتداءً من فريق عملك وانتهاءً بأثاث العمل أو مستلزماته وقراراتك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تفتح بوابات مؤدية إلى الفرح وإلى التغيير الجدّي في حياتك وتسلك خطاً مبدئياً وتثني على ما يحصل حولك وتمتلك حق الرد على كل المتهمين لبعض المواقف العفوية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لا تجعل المحيط بك يستدرجك لشجار أو صراع لا يلزمك ولا تزد المشاكل بكلام لا تعنيه أو تصرفات ارتجالية غير محسوبة فأنت ستزيد الهموم ولن تنهيها.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تزداد قرباً من أصدقائك وتحقق وإياهم قدراً أفضل من التفاهم والمحبة، فأنت تركز على روابط مع أناس جدد وقد يساعدونك في إزالة بعض الصعوبات التي تؤرقك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الدعم حولك يسعدك وتركز على أمورك المالية وقد تدخل بجديد يدر مكاسب مالية، وقد تتخذ قراراً حاسماً فأنت تملك أفكاراً جيدة لزيادة دخلك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول جاذبيتك اليوم عالية وطاقتك كذلك وهذا يجعلك نجماً مميزاً وربما تتلقى الكثير من المديح، ودخول القمر إلى برجك يعطيك وضوحاً في الرؤيا وقد تبدأ مرحلة جديدة في حياتك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تتكلم كثيراً لأن ما تقوله سيرتد عليك وأقوالك ستعود لتقلقك مستقبلاً، فأنت حزين أو مكتئب وقد يكون السبب أخباراً تسمعها تتذكر الماضي وتحزن عليه.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الأمور الشخصية جيدة فأنت مرتاح وتسعى لتمتين علاقتك بمن حولك، بيتك ممتلئ بالزيارات وقد تنشغل بأمور الأشقاء أو الشقيقات سفر أو ضيوف من السفر.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تغوص في تفاصيل عقيمة وتنفعل بسرعة فأنت مرهف الحس لذلك يجب أن تبحث في أدق التفاصيل، فالأحداث تجعلك لإرادة الآخرين في أمور لا يد لك فيها فراوح مكانك وكن هادئاً.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تسأل عن معلومات وتتحقق أو تبحث في أوراق أو نتائج امتحانات أو سفر، وقد تقوم بجهود لتسير في أمر مهم يشغلك نحو خط يرضي الجميع فاليوم لخبر جيد.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الظروف حولك مساعدة والمحيط يدعمك ويعزز من ثقتك بنفسك وبقراراتك، فأنت تحتاج إلى المحبة وهذا لن تحصل عليه إلا من الأشخاص الذين تثق بهم.