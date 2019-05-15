أنزور: معوقات تحول دون وصول الصورة عن أدائه … مجلس الشعب يناقش كيفية نقل الإعلام لجلساته

أثار العديد من النواب في مجلس الشعب موضوع التغطية الإعلامية للمجلس وإيصال أدائه إلى المواطنين، فمنهم من طالب ببث مباشر للجلسات تلفزيونياً وآخرون شددوا على ضرورة بثها على قناة خاصة على اليوتيوب.

ووافق المجلس أمس على مقترح قدمه النائب خليل طعمة حول تخصيص جلسة خاصة لمناقشة كيفية إيصال أداء مجلس الشعب إلى الإعلام.

وقال نائب رئيس المجلس نجدت أنزور الذي ترأس القسم الثاني من الجلسة بدلاً من رئيسه حموده الصباغ: يبدو لا توجد رغبة بأن يكون هناك إعلام متخصص للمجلس للأسف الشديد رغم إحداث مكتب إعلامي وقاعة للإعلاميين. ورأى أنزور أن أداء المجلس ممتاز جداً والزملاء يقومون بأدائهم إلا أن التقصير موجود من مكتب المجلس والحكومة، معتبراً أن نشر كل مداخلات النواب حق مشروع فمن حق النائب أن ينقل الصورة الحضارية عن أداء المجلس إلا أن هناك معوقات.