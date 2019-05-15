برجك اليوم – الخميس 16 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان إن ما يحصل من صرف هو طارئ ولن يحصل كل شهر بالعكس الشهر القادم سيكون تعويضا لكل ما تدفعه ومع ذلك أنصحك أن تزن أمورك بعيدا عن صرفك الأكثر من دخلك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تفكر بآليات مختلفة وترى التعدد في الحلول لاختيار الأفضل والأسهل وهذا يمنحك الطاقة والثقة بالنفس ولاحظ أنك تستيقظ مبكراً وتنام متأخراً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لا تقحم نفسك في معركة وحاول أن تلجأ للمفاوضات والمصالحات وتأكد مما تسمع فقد تعيش سوء تفاهم مع المحيط أو يفسر الآخرون أقوالك وتصرفاتك بطريقة سلبية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تحضر لمشروع ثقافي واجتماعي وتبني جسوراً بينك وبين من تحب وتكسب التأييد أو نصيحة تسمعها من صديق تنير أمامك الدرب وتدعمك في خطواتك وتمنحك الالتزام.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت معرض للخضوع لأطراف تمارس عليك ضغوطاً أو تعترض على بعض التوجهات وقد يوجه إليك نقد أو لوم على أمور تعتبرها تدخلاً سافراً في شؤونك الخاصة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول حاول أن تسأل نفسك ما احتياجاتك الحقيقية وتوجه نحو هدفك فأنت تتحرك في أوساط مشجعة وتسيطر على أوضاعك بقوة وخاصة على الصعيد العملي أو المالي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول هذا يوم سعيد على المستوى العملي بمعونة الأصدقاء وبفكرك البناء فأنت تمد يد المحبة إلى أصدقائك وستجد أن الأمور ستكون أفضل بتعاون المحيط.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تأجيل وعرقلة وخاصة في مال من الغرباء أو في سفر أو مع أشخاص لا تعرفهم فاليوم للإرباكات الحتمية وغالباً في صراعات عائلية زوجية أو مع شركاء.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول انظر إلى من حولك فالجميع مثقل بالأعباء ولست وحدك من يعاني فأنجز عملك كما يجب وقد تشتد الأعباء الصحية ولكنها سيضايقك وقد تجعلك حساساً أكثر من اللازم.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يجب أن تمنح نفسك الوقت وتجمع من حولك ولو كنت منظماً لأقنعت من حولك لأنك ذكي وتعبر عن نفسك بصراحة وإيجابية وتطرح آراءك، الحظوظ ستتحسن وتمنحك تفاؤلاً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تعاني إزعاجات بسيطة وقد تطلب أجوبة عن أسئلة فلا تجد فحاول أن تبتعد عن الخلافات وربما يغيظك شخص لا يقول الحقيقة كاملة وترى نفسك مضطراً لامتحانه.